Djokovic trở lại ngôi số 1 thế giới, nói gì khi phải ra sân lúc 23h đêm?

2 năm kể từ khi để thua Daniil Medvedev trong trận chung kết US Open 2021, Novak Djokovic mới được quay lại, hít thở bầu không khí trên sân vận động nổi tiếng nhất của giải đấu Arthur Ashe. Bước vào sự kiện Grand Slam cuối cùng trong năm, tổ chức tại Mỹ từ 28/8 tới 10/9, Nole là số 2 thế giới, nhưng với trận thắng tại vòng 1 giải đấu này, tay vợt 36 tuổi đã chính thức quay lại ngôi đầu.

Djokovic hài lòng với màn trình diễn trong trận thắng Muller

Hạt giống số hai đã giành chiến thắng 6-0, 6-2, 6-3 trước Alexandre Muller (Pháp) trong trận đấu bắt đầu từ lúc 23h địa phương kéo dài tới rạng sáng. Đây là lần thứ 67 liên tiếp tay vợt người Serbia thắng trận mở màn Grand Slam, kỷ lục của một tay vợt đơn nam kể từ Kỷ nguyên Mở (từ 1969). Nole cũng chạm tới chiến thắng thứ 17 tại vòng 1 US Open sau 17 lần tham dự sự kiện này.

"Set đầu tiên, tôi đã khởi đầu rất tốt. Chúng tôi bắt đầu khá muộn vì có một buổi lễ trước trận, nhưng tôi vẫn rất hào hứng khi được ra sân. Đã vài năm trôi qua, việc được đứng trước mặt các bạn luôn là một vinh dự và niềm vui trên sân Arthur Ashe", Nole nói sau khi giành chiến thắng trước Muller.

Chiến thắng giúp Nole trở lại vị trí số 1 thế giới khi giải đấu kết thúc. Tay vợt Serbia không phải bảo vệ điểm số do không tham dự US Open 2022, ngược lại Carlos Alcaraz là đương kim vô địch phải giữ 2.000 điểm. Khoảng cách giữa 2 tay vợt trước giải là 20 điểm, với 45 điểm nhờ lọt vào vòng 2 US Open 2023, Djokovic sẽ trở lại ngôi đầu ATP công bố vào 11/9.

Trận đấu của Djokovic phải diễn ra lúc 23h đêm (US Open không áp dụng giờ giới nghiêm), do trận đấu đơn nữ trước đó kéo dài gần ba giờ và sau đó, một buổi lễ vinh huyền thoại Billie Jean King diễn ra.

Nole không tỏ ra khó chịu, thậm chí anh cảm thấy vinh dự: "Tôi biết đó sẽ là một trận đấu kết thúc vào rạng sáng. Tuy nhiên, tôi rất hào hứng khi được ra sân. Tôi không quan tâm liệu mình có bắt đầu sau nửa đêm hay không vì tôi đã mong chờ khoảnh khắc này trong vài năm".

Tay vợt Serbia cũng hài lòng vì những gì đã thể hiện: "Tôi nghĩ màn trình diễn của mình đã nói lên tất cả, đặc biệt là trong hai set đầu tiên. Đó là trận đấu tuyệt vời, mọi thứ gần như hoàn hảo, nhất là set đầu tiên. Tôi rất hài lòng với cảm giác và cách tôi thi đấu. Hy vọng tôi có thể duy trì được phong độ đó. Giải đấu mới chỉ bắt đầu nhưng tôi hài lòng với phong độ đang có".

Djokovic sẽ chơi trận tiếp theo với Bernabe Zapata Miralles (Tây Ban Nha), người đã đánh bại Ethan Quinn (Mỹ) trong trận mở màn. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán.

