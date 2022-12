Djokovic thị uy trước Australian Open: Dự giải nào sẽ vô địch giải đó

Thành tích của Novak Djokovic trong năm 2022 có thể chia ra thành hai nửa buồn - vui. Đầu mùa giải, kể từ Australian Open tới Roland Garros có thể coi là khoảng thời gian buồn với cựu số 1 thế giới người Serbia. "The Djoker" tham dự 6 giải đấu, trải qua 22 trận, trong đó thắng 17, thua 5 và chỉ giành được 1 danh hiệu tại Rome Masters.

Djokovic đang có phong độ rất tốt, anh tự tin cao độ "đánh đâu thắng đó"

Nửa cuối mùa sau là những niềm vui bất tận, nơi Djokovic thể hiện phong độ đáng sợ. Anh thi đấu 6 giải, chơi 28 trận, trong đó thắng 26 và chỉ để thua 2, giành 4 danh hiệu trong đó có bộ sưu tập trọn bộ: ATP 250 tại Tel Aviv, ATP 500 Astana Open, ATP Finals và Grand Slam ở Wimbledon.

Chuỗi phong độ tuyệt vời kể trên biến tay vợt Serbia thành "Cỗ máy chiến thắng", giới chuyên gia tennis đánh giá Djokovic là ứng viên số 1 giành chức vô địch Australian Open 2023, dù ở giải đấu này anh chỉ xếp hạng hạt giống số 5.

Cá nhân Nole cũng thể hiện niềm tin tuyệt đối vào bản thân, trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất khi có mặt tại Úc, ngôi sao người Serbia đã có những phát biểu nhằm thị uy sức mạnh.

Nole chia sẻ với tờ Le10sport: "Tôi vẫn tự tin vào bản thân và tôi có thể vô địch tất cả các giải đấu mà tôi tham gia. Với tất cả những gì đã và đang làm được, tôi cảm thấy cần tự tin vào bản thân. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều đối thủ tài năng. Rất nhiều tay vợt thuộc thế hệ mới đang phát triển, nhưng với Nadal, chúng tôi vẫn ở đó và thể hiện sự mạnh mẽ so với các đối thủ".

Djokovic coi Úc là mảnh đất lành, anh nói: "Tôi muốn tiến về phía trước. Tôi mới ở đây hai ngày, mọi người đều rất dễ chịu, mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi luôn cảm thấy rất tốt ở Úc, tôi luôn chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt tại đây, vì vậy tôi hy vọng sẽ có thêm một khởi đầu mùa giải tuyệt vời nữa".

Phát biểu đầy tự tin của Djokovic khiến các tay vợt còn lại sẽ phải chuẩn bị kĩ hơn trước khi bước vào giải Australian Open diễn ra vào 16/1/2023 tại Úc.

Rafael Nadal là đương kim vô địch nhưng cơ hội vô địch đang bị "xem nhẹ" so với nhiều tay vợt. Bên cạnh đó không thể bỏ qua Carlos Alcaraz, đương kim số 1 thế giới và nhà vô địch US Open 2022, vẫn còn đó những ngôi sao Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas và Danill Medvedev, tay vợt đang nắm giữ US Open 2021.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/djokovic-thi-uy-truoc-australian-open-du-giai-nao-se-vo-dich-g...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/djokovic-thi-uy-truoc-australian-open-du-giai-nao-se-vo-dich-giai-do-c28a45751.html