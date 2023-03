Djokovic nói ra nỗi lòng khi bị Alcaraz truất ngôi số 1 thế giới

Những lá đơn Novak Djokovic gửi tới Mỹ với mong muốn nhận được đặc cách vào quốc gia này tham dự Indian Wells và Miami không thành, vì thế ngôi sao tennis người Serbia phải theo dõi sự kiện qua tivi.

Djokovic (áo xanh) gửi lời chúc mừng tới Alcaraz (áo đỏ)

Năm ngoái Nole cũng không tham dự 2 giải trên nên không gặp áp lực bảo vệ điểm số, tuy nhiên việc này tạo cơ hội cho Carlos Alcaraz đây bứt phá. Chức vô địch Indian Wells 2023 giúp Alcaraz có đủ điểm để vượt qua người đàn anh Novak, lần thứ hai trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng đơn nam ATP.

Trong buổi phỏng vấn với CNN hôm 21/3, Djokovic không tỏ ra quá tiếc: "Tôi không hối tiếc. Tôi học được trong cuộc sống rằng sự hối tiếc chỉ kìm hãm bạn và khiến bạn sống trong quá khứ. Tôi từng nhiều lần thành công ở đó, nhưng quyết định không tiêm vaccine được đưa ra theo cách có ý thức".

Những hạn chế về phòng dịch Covid-19 của nước Mỹ dự kiến được dỡ bỏ vào 11/5, như vậy Djokovic có thể đường hoàng dự US Open 2023. Tay vợt số 2 thế giới thổ lộ: "Tôi biết rằng bản thân luôn có khả năng không được dự các giải đấu lớn. Tôi hy vọng tình cảnh này sẽ thay đổi ở giải US Open vào tháng tám. Đó là giải đấu quan trọng nhất với tôi trên đất Mỹ".

Sau khi Alcaraz lên ngôi số 1 thế giới, anh được tiền bối Nadal gửi lời chúc mừng, và Djokovic cũng gửi lời chúc tới tân số 1: "Chúc mừng Alcaraz, cậu ấy xứng đáng trở lại vị trí số 1".

Tay vợt 35 tuổi gần như chắc chắn được dự US Open diễn ra vào tháng 8 tới đây, Chris Widmaier, giám đốc điều hành Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) khẳng định với Associated Press: "Chúng tôi rất hy vọng rằng chính sách ngăn Novak Djokovic nhập cảnh vào Mỹ sẽ bị hủy bỏ và mất hiệu lực sớm nhất có thể. Không có hạn chế Covid-19 nào được áp dụng tại US Open. Novak, một trong những nhà vô địch vĩ đại của tennis sẽ được chào đón tại US Open 2023".

Trước mắt Djokovic sẽ trở lại ở giải Masters 1.000 đất nện tại Monte-Carlo, khởi tranh 8/4. Không thi đấu cho tới sự kiện Monte-Carlo, nhưng Nole vẫn có thể trở lại vị trí số một thế giới nếu Alcaraz không thể bảo vệ ngôi vô địch Miami Open.

