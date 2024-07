Djokovic "ngồi mát" vào bán kết Wimbledon: Trong may mắn vẫn tiềm ẩn rủi ro

Novak Djokovic nhận được lợi thế lớn khi tiến vào bán kết Wimbledon 2024 do không phải thi đấu trận tứ kết khi đối thủ Alex de Minaur (Úc) rút lui vì chấn thương. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Djokovic nhận được suất đi tiếp (walkover) tại các giải Grand Slam, và điều này mang đến cả lợi thế lẫn thách thức.

Đi tiếp vào bán kết Wimbledon mà không cần chơi tứ kết chưa hẳn là lợi thế với Nole

De Minaur, tay vợt hạng 9 thế giới, phải rút lui do chấn thương hông gặp phải trong trận đấu với Arthur Fils. Việc nhận suất đi tiếp giúp Djokovic có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận bán kết với Lorenzo Musetti, hạt giống số 25.

Tuy nhiên, huấn luyện viên huyền thoại Brad Gilbert đưa ra lời cảnh báo về thách thức của việc nghỉ quá lâu giữa các trận đấu.

"Việc có 3 ngày nghỉ hoàn toàn trước trận bán kết có thể khiến Djokovic gặp khó khăn trong việc duy trì cảm giác thi đấu", Gilbert chia sẻ trên mạng xã hội X (Twitter).

Trước đó, Djokovic đã hai lần nhận được suất miễn tại các giải Grand Slam và cả 3 lần đều mang đến kết quả không như mong đợi.

Roland Garros 2011, Djokovic đến giải đấu với chuỗi 39 trận thắng liên tiếp và là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Anh tiến vào tứ kết sau khi đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh. Tuy nhiên, Fabio Fognini rút lui vì chấn thương chân, giúp Djokovic vào bán kết mà không phải thi đấu. Tại đây, anh đối đầu với Roger Federer và thất bại sau 4 set kịch tính, chuỗi chiến thắng ấn tượng khép lại.

Bước vào US Open 2016, Djokovic có mùa giải xuất sắc, dù phong độ không còn ổn định sau khi hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam. Anh nhận suất đi tiếp khi đối thủ tại vòng 2 Jiri Vesely rút lui vì chấn thương. Vòng 3, Djokovic chỉ chơi chưa đầy 1 set rồi giành vé đi tiếp vì Mikhail Youzhny gặp chấn thương, rút lui tại set 1.

"The Djoker" từng 2 lần nhận may mắn tương tự tại Grand Slam và cả 2 lần "vận may lại biến thành rủi ro"

Vòng 4, Nole dễ dàng thắng Kyle Edmund . Tới tứ kết, Nole chỉ phải chơi 2 set, bởi khi bước vào set 3, Jo Wilfried Tsonga bị đau nên xin rút lui. "The Djoker" sau đó thắng Gael Monfils tại bán kết, nhưng cuối cùng anh thất bại bởi Stan Wawrinka trong trận đấu cuối cùng.

Nhận suất đi tiếp mà không cần chơi là điều may nhưng nó có thể trở thành nguy cơ với Nole ở 2 kỳ Grand Slam trước đó. Cùng chờ xem tay vợt Serbia thi đấu ra sao khi so tài Lorenzo Musetti tại bán kết Wimbledon vào tối 12/7.

Wimbledon 2024 Theo bạn tay vợt nào sẽ lên ngôi vô địch? Djokovic Alcaraz Medvedev Tay vợt khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]