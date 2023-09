Djokovic ngập tin vui, tuần thứ 390 trên "đỉnh" thế giới (Bảng xếp hạng tennis 11/9)

Chiến thắng tại chung kết US Open 2023 giúp Novak Djokovic tạo ra nhiều cột mốc kỷ lục chưa từng có trong lịch sử tennis. Djokovic là tay vợt già nhất vô địch nội dung đơn nam US Open, đạt tỉ lệ giành chiến thắng 100% khi dẫn đối thủ 2-0 trong 11 trận chung kết Grand Slam. Chín trong số đó kết thúc với tỉ số 3-0.

Djokovic chạm tới tuần 390 giữ ngôi đầu bảng xếp hạng ATP

Không chỉ cân bằng thành tích 24 Grand Slam (GS) cùng với nữ huyền thoại Margaret Court, Nole còn trở lại với ngôi số 1 thế giới.

Kể từ lần đầu tiên lên số 1 thế giới vào 4/7/2011 hôm nay 11/9/2023, Nole đánh dấu lần thứ 10 quay lại ngôi đầu ATP, đây cũng là tuần thứ 390 tay vợt người Serbia giữ "đỉnh" bảng xếp hạng tennis đơn nam thế giới. Kỷ lục trước đây thuộc về Roger Federer với 310 tuần, nhưng hiện tại Nole đã vượt đồng nghiệp tới 80 tuần.

Mất vị thế dẫn đầu, Carlos Alcaraz sẽ phải làm tốt trong phần còn lại của mùa giải để giữ vị trí số 2 thế giới trước sức ép của Daniil Medvedev.

Trong top 10 đơn nam còn một số thay đổi khác. Casper Ruud (Na Uy) rơi 4 bậc xuống hạng 9, tạo điều kiện cho Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp), Andrey Rublev (Nga) thăng hạng. Ngôi sao người Đức, Alexander Zverev quay lại với top 10.

Tay vợt 20 tuổi lọt tới bán kết US Open 2023 Ben Shelton tăng 28 bậc, lần đầu tiên vào top 20 thế giới, còn top 30 chào đón tay vợt Sebastian Baez (Argentina).

Rafael Nadal không thể dự US Open 2023, do đó bị trừ 180 điểm, rơi 100 bậc, tụt xuống hạng 239. Andy Murray cũng tụt 4 bậc so với tuần trước.

Lý Hoàng Nam đón tin vui thăng hạng. Có thêm 19 điểm thưởng từ những nỗ lực thi đấu trong tuần qua, tay vợt số 1 Việt Nam tăng 41 bậc, trở lại top 400 thế giới.

Với bảng xếp hạng WTA có biến động lớn trong top 10. Aryna Sabalenka (Belarus) soán ngôi Iga Swiatek (Ba Lan), lần đầu bước lên ngôi cao nhất đơn nữ.

"Nữ hoàng mới" US Open 2023, Coco Gauff (Mỹ) tăng 3 bậc, lên số 3 thế giới, lấy vị trí của đàn chị đồng hương Jessica Pegula.

Phía sau, Jelena Ostapenko (Latvia) trở lại top 20, còn Elise Mertens (Bỉ) và Marie Bouzkova (Cộng hòa Séc) góp mặt top 30.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điển 1 Novak Djokovic (Serbia) 36 +1 11,795 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 20 -1 8,535 3 Daniil Medvedev (Nga) 27 0 7,280 4 Holger Rune (Đan Mạch) 20 0 4,710 5 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 25 +2 4,615 6 Andrey Rublev (Nga) 25 +2 4,515 7 Jannik Sinner (Italia) 22 -1 4,465 8 Taylor Fritz (Mỹ) 25 +1 3,955 9 Casper Ruud (Na Uy) 24 -4 3,560 10 Alexander Zverev (Đức) 26 +2 3,030 11 Frances Tiafoe (Mỹ) 25 -1 2,690 12 Alex de Minaur (Úc) 24 +1 2,685 13 Tommy Paul (Mỹ) 26 +1 2,660 14 Felix Auger-Aliassime (Canada) 23 +1 2,340 15 Karen Khachanov (Nga) 27 -4 2,135 16 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 26 +1 2,035 17 Cameron Norrie (Anh) 28 -1 1,985 18 Lorenzo Musetti (Italia) 21 0 1,925 19 Ben Shelton (Mỹ) 20 +28 1,735 20 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 32 -1 1,735 21 Francisco Cerundolo (Argentina) 25 -1 1,635 22 Nicolas Jarry (Chile) 27 +3 1,494 23 Jan-Lennard Struff (Đức) 33 -1 1,474 24 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 27 0 1,446 25 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 24 -4 1,435 26 Borna Coric (Croatia) 26 -3 1,415 27 Daniel Evans (Anh) 33 +1 1,381 28 Sebastian Baez (Argentina) 22 +4 1,375 29 Alexander Bublik (Kazakhstan) 26 -2 1,349 30 Jiri Lehecka (Cộng Hòa Séc) 21 -1 1,338 ... 41 Andy Murray (Vương Quốc Anh) 36 -4 1,075 ... 2 39 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 37 -100 255 ... 376 Lý Hoàng Nam (Việt Nam) 26 +41 130

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điển 1 Aryna Sabalenka (Belarus) 25 +1 9,266 2 Iga Swiatek (Ba Lan) 22 -1 8,195 3 Coco Gauff (Mỹ) 19 +3 6,165 4 Elena Rybakina (Kazakhstan) 24 0 5,790 5 Jessica Pegula (Mỹ) 29 -2 5,755 6 Marketa Vondrousova (Cộng Hòa Séc) 24 +3 3,830 7 Ons Jabeur (Tunisia) 29 -2 3,771 8 Karolina Muchova (Cộng Hòa Séc) 27 +2 3,765 9 Maria Sakkari (Hy Lạp) 28 -1 3,525 10 Caroline Garcia (Pháp) 29 -3 3,050 11 Madison Keys (Mỹ) 28 +6 2,940 12 Daria Kasatkina (Nga) 26 +2 2,790 13 Barbora Krejcikova (Cộng Hòa Séc) 27 -1 2,751 14 Petra Kvitova (Cộng Hòa Séc) 33 -3 2,750 15 Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 26 -2 2,715 16 Jelena Ostapenko (Latvia) 26 +5 2,580 17 Liudmila Samsonova (Nga) 24 -2 2,415 18 Veronika Kudermetova (Nga) 26 -2 2,250 19 Ekaterina Alexandrova (Nga) 28 +1 2,250 20 Beatriz Haddad Maia (Brazil) 27 -1 2,220 21 Donna Vekic (Croatia) 27 +1 2,125 22 Qinwen Zheng (Trung Quốc) 20 +1 2,123 23 Victoria Azarenka (Belarus) 34 -5 2,065 24 Magda Linette (Ba Lan) 31 0 1,816 25 Elina Svitolina (Ukraine) 28 +1 1,809 26 Sorana Cirstea (Romania) 33 +4 1,760 27 Anastasia Potapova (Nga) 22 0 1,615 28 Anhelina Kalinina (Ukraine) 26 0 1,573 29 Elise Mertens (Bỉ) 27 +3 1,509 30 Marie Bouzkova (Cộng Hòa Séc) 25 +1 1,453 ... 56 Camila Giorgi (Italia) 31 -4 983 ... 194 Emma Raducanu (Anh) 20 -9 372 ... 218 Eugenie Bouchard (Canada) 29 -3 336

