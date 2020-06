Djokovic muốn bỏ US Open chơi Roland Garros, đồng nghiệp chỉ trích

Djokovic xem xét bỏ US Open 2020 vì những quy định mới Novak Djokovic mới đây đã bất ngờ bỏ ngỏ khả năng ra sân tại US Open vì cách tổ chức được đánh giá là cực đoan của ban tổ chức, với các quy định mới thời đại dịch Covid-19. Tay vợt số 1 thế giới cho biết những quy tắc của US Open năm nay là điều quá khó để chấp nhận. “Tôi đã cuộc trao đổi qua điện thoại với một số nhân vật quan trọng của quần vợt thế giới về khả năng bao giờ mùa giải năm nay trở lại. Nhưng tôi không chắc US Open 2020 cuối tháng 9 có thể tổ chức hay không. Ở đó có quá nhiều quy tắc nghiêm ngặt. Các tay vợt chỉ được lưu trú tại các khách sạn ở khu vực sân bay. Thêm nữa, tất cả mọi người đều bị kiểm tra từ 2-3 lần mỗi tuần", Djokovic nói thêm. Djokovic, nhà vô địch giải US Open 3 lần (2011, 2015, 2018), đặc biệt phản đối việc hạn chế số người ở đội ngũ huấn luyện. "Mỗi tay vợt không đi kèm quá một người. Đây là điều rất khó khăn vì ngoài HLV thì chúng tôi cần thêm HLV thể lực, bác sỹ chăm sóc, hoặc vật lý trị liệu. Tôi có thể hiểu hoàn cảnh của họ bởi lý do tài chính của các hợp đồng tài trợ, quảng cáo, buộc giải đấu phải diễn ra. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra", tay vợt số 1 thế giới khép lại.