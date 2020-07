Dậy sóng Mike Tyson sắp đấu huyền thoại boxing có cú móc kinh người

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 13:02 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, Tin boxing) Mike Tyson sẽ đối đầu huyền thoại Roy Jones Jr. trong một trận đấu 8 hiệp.

Tay đấm boxing huyền thoại Mike Tyson đã tập luyện để chuẩn bị trở lại võ đài được một thời gian, nhưng giờ các fan mới được biết đối thủ của ông. Theo Kevin Iole của Yahoo Sports, Tyson sẽ thượng đài với Roy Jones Jr. trong một trận đấu kéo dài 8 hiệp và đây sẽ là trận đấu chính trong một sự kiện võ thuật có nhiều chi tiết thú vị khác.

Mike Tyson sẽ đối đầu Roy Jones Jr. trong một trận đấu 8 hiệp

Roy Jones Jr năm nay đã 51 tuổi nhưng với các fan boxing lâu năm ông là một cái tên thuộc hàng huyền thoại của làng quyền Anh.

Thi đấu trong giai đoạn 1989-2018, Roy Jones Jr. đã giữ đai vô địch thế giới ở 4 hạng cân khác nhau, là tay đấm quyền Anh duy nhất trong lịch sử khởi nghiệp ở hạng cân 66-70kg nhưng lại đoạt đai vô địch ở hạng 91kg trở lên, và giữ kỷ lục thắng nhiều trận nhất ở hạng cân 75-81kg với 12 chiến thắng.

Jones Jr. sở hữu một lối đánh rất độc đáo so với các tay đấm đương thời, dựa vào phản xạ, tốc độ tay nhanh và lực knock-out. Những cú móc của Jones Jr. có thể được tung ra liên tiếp với tốc độ cao khiến fan gọi ông là “Captain Hook” (“đội trưởng móc”), ông có thể tung 4-5 cú móc liên tiếp từ các góc ra đòn khác nhau.

Nguồn tin cho biết chưa rõ sự kiện diễn ra vào ngày nào, nhưng TMZ Sports khẳng định sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 12/9 và mang tên Frontline Battle. Các nguồn tin đều cho hay sự kiện này sẽ có kèm nhiều trận đấu giữa các tay đấm boxing đấu với các võ sỹ MMA, một vài phần biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ lớn, và sẽ tổ chức tại bang California, Mỹ.

Roy Jones Jr. được xem là một trong những tay đấm vĩ đại nhất lịch sử boxing

Thông tin này đến không lâu sau khi đích thân Mike Tyson công bố sự ra mắt của Legends Only League, một Hiệp hội tổ chức sự kiện thể thao dành riêng cho các ngôi sao đã già như chính Tyson. Các huyền thoại thể thao sẽ có dịp đi tour và thi đấu với nhau qua các cặp đấu mà các fan rất muốn xem, đặc biệt là những cặp đấu mà vì lý do nào đó đã không diễn ra khi họ còn ở đỉnh cao phong độ.

Trong sự nghiệp quả thật Tyson và Roy Jones Jr. chưa từng gặp nhau với lý do là vì Tyson dành cả sự nghiệp ở hạng cân nặng (91kg trở lên), trong khi Jones chỉ bắt đầu đánh ở hạng cân nặng vào đầu thế kỷ XXI, khi Tyson đã sa sút phong độ trước khi nghỉ thi đấu năm 2005. Do đó đây sẽ là cơ hội cho các fan được xem hai võ sỹ huyền thoại so tài với nhau.

