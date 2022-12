Cựu sao bóng chuyền “trai giả gái” đã cưới vợ, chuyền hai Bé Ngọc gặp cướp

Cựu sao bóng chuyền nữ Indonesia Manganang chính thức cưới vợ

Vào ngày 10/12 vừa qua, cựu tuyển thủ bóng chuyền nữ Indonesia Aprilio Perkasa Manganang đã chính thức tổ chức lễ thành hôn cùng bạn gái xinh đẹp Claudia Cvanrhyn. Hôn lễ được tổ chức hành tráng tại một khách sạn sang trọng thuộc quần đảo Sulawesi.

Manganang chính thức cưới vợ sau khi được trả lại giới tính thật

Mặc dù đã giải nghệ, Manganang vẫn nhận sự quan tâm của người hâm mộ bóng chuyền trên toàn thế giới bởi câu chuyện “trai giả gái” hy hữu của mình. Số là kể từ khi sinh ra vào ngày 27/4/1992, Manganang được xác định mang giới tính nữ. "Cô" trở thành một VĐV bóng chuyền và từng là tay đập xuất sắc bậc nhất Đông Nam Á.

Với vẻ ngoài như đàn ông cùng sức bật và khả năng đập bóng không khác gì nam giới, Manganang từng trở thành “hung thần” của các đội bóng chuyền nữ khu vực, trong đó có Việt Nam. Điển hình như tại SEA Games 2017, Manganang giúp Indonesia đánh bại tuyển nữ Việt Nam tại bán kết, khiến các cô gái áo đỏ lỡ tấm HCB SEA Games.

VĐV này từng là "hung thần" của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Do dính chấn thương nặng, Manganang quyết định giải nghệ vào năm 2020. Đặc biệt đến tháng 3 năm 2021, Manganang được trả lại giới tính thật của mình là nam giới. Cựu VĐV này liền thực hiện một số ca phẫu thuật để trở thành nam giới thực sự và công khai đính hôn với bạn gái trước khi chính thức về chung nhà mới đây.

Chuyền hai xinh đẹp của đội Ninh Bình bị cướp

Trên trang cá nhân của mình, chuyền hai xinh đẹp của Ninh Bình Doveco là PhạmThị Bé Ngọc đã chia sẻ việc bản thân gặp phải cướp vào tối ngày 22/12 mới đây.

Chuyền hai Bé Ngọc bị cướp

Theo đó trong lúc chở 2 cháu nhỏ tại quê nhà Vĩnh Long, Bé Ngọc bị hai thanh niên lao đến giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. May mắn là cô và 2 cháu đều bình an vô sự. Bé Ngọc cho biết cô chia sẻ câu chuyện của mình hi vọng mọi người, đặc biệt là phụ nữ đi đường sẽ cảnh giác hơn, nhất là vào dịp cuối năm.

Hiện tại, các VĐV bóng chuyền đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau khi tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2022. Ở giải đấu này, Bé Ngọc cùng Ninh Bình đã giành HCĐ sau khi đánh bại Quảng Ninh ở trận tranh hạng 3.

Lý Thị Luyến tình tứ bên bạn trai

Mới đây, phụ công cao nhất Việt Nam Lý Thị Luyến đã làm bạn bè cùng người hâm mộ phải tỏ ra ganh tỵ khi chia sẻ hình ảnh tình tứ với bạn trai trong dịp Giáng sinh. Nữ VĐV cao 1m91 còn hài hước gọi bạn trai là “ông già Noel” của mình.

Lý Thị Luyến tình tứ bên bạn trai

Được biết, bạn trai của Lý Thị Luyến tên là Nguyễn Ngọc Lâm, cao 1m80 và cả hai tình cờ làm quen nhau ở một quán ăn. Bạn trai của phụ công này chia sẻ từ khi quen cô, anh phải thường xuyên đi giày độn để không bị lép vế trước bạn gái. Ngọc Lâm cũng thường xuyên khen bạn gái là người dễ gần, vô tư và biết quan tâm người khác.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/cuu-sao-bong-chuyen-trai-gia-gai-da-cuoi-vo-chuyen-hai-be-ngoc...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/cuu-sao-bong-chuyen-trai-gia-gai-da-cuoi-vo-chuyen-hai-be-ngoc-gap-cuop-c28a45279.html