Cuộc đua marathon kinh điển trong lịch sử Tiền Phong Marathon

Hai nữ chiến binh Ngọc Hoa và Lê Thị Tuyết trên đường chạy Tiền Phong Marathon.

Lê Thị Tuyết là á quân marathon SEA Games 32. Năm ngoái, Lê Thị Tuyết đã có màn đăng quang đầy thuyết phục tại Lai Châu. Nhà đương kim vô địch gánh trên vai sự kỳ vọng của người dân Phú Yên dành cho "đứa con cưng", ngôi sao điền kinh sáng giá nhất tỉnh nhà ngay từ khi Phú Yên đón nhận từ Ban tổ chức lá cờ chủ nhà đăng cai Tiền Phong Marathon lần thứ 65.

Ngọc Hoa dường như có được tâm lý thoải mái hơn Tuyết sau khi chân chạy Bình Phước nắm giữ kỷ lục quốc gia mới hồi đầu năm nay ở giải Vô địch châu Á 2024 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Một người là đương kim vô địch quốc gia, một người giữ kỷ lục quốc gia marathon. Tuyết và Hoa, người tám lạng kẻ nửa cân trên đường đua Phú Yên.

Năm ngoái, Tuyết từng hụt kỷ lục quốc gia tại Hà Nội. Cô gái người Tuy Hòa chạy nhanh hơn kỷ lục quốc gia cũ (do Hoàng Thị Thanh nắm giữ) nhưng không được công nhận do đường đua bị thay đổi phút chót so với cung đường chuẩn đã đăng ký. Tại Phú Yên, Hoa khá ung dung ở vị thế kẻ bám đuổi phía sau nhà đương kim vô địch giải đấu.

Chính vì vậy, áp lực chiến thắng đối với "ớt tiêu cay" rất lớn khi cô gái này thi đấu trên sân nhà. Không những phải thắng mà Tuyết phải có kết quả hết sức thuyết phục để giữ “vương miện” và chứng tỏ mình là chân chạy marathon nữ số 1 Việt Nam.

Trên đường đua, Tuyết đã thể hiện sự quyết tâm và tự tin khi dẫn trước Hoa ở 30km đầu. Hoa chạy ở phía sau nhưng bóng dáng đối thủ vẫn ở trong tầm mắt, khoảng cách dần thu hẹp ngắn lại khi cả hai ở trong cùng khung hình của flycam quay toàn cảnh runner chạy trên cầu Đà Rằng.

Kịch tính lần một đến khi Hoa chính thức bắt kịp Tuyết ở thời điểm cả hai cô gái này chạy trên đường Hùng Vương. Lúc này, cuộc đua không chỉ là màn đọ thể lực mà là còn so về tinh thần, ý chí. Trong lúc chạy sánh đôi, Tuyết có lần liếc trái sang Hoa như để xem sắc mặt của đối thủ. Bộ đôi chạy ngang nhau như thể không ai chịu ai trong màn “cân não” căng thẳng. Tuyết đã phải tăng tốc độ dưới sức ép từ Hoa.

Khi cả hai rẽ sang đường Độc Lập, 3km cuối rất đẹp, thẳng và phẳng này như đường băng để hai runner cất cánh thăng hoa "bay" về đích. Tuyết lại một lần nữa vượt lên trước đối thủ để "nghinh phong" trước. Tưởng như Hoa hụt hơi sau những nỗ lực bám đuổi trước đó và kết quả đã an bài thì một lần nữa, Hoa khiến đường đua dậy sóng khi vượt lên Tuyết ở km cuối.

Hoa chạy những bước chân loạng choạng trong nỗ lực tột cùng để tiến đến chiếc băng dành cho nhà vô địch. Ánh mắt của Hoa như "vô tri" sau khi đã “all-out”, đốt hết những giọt năng lượng cuối cùng cho màn chạy nước rút. Tại cổng đích, nữ quán quân người Bình Phước vẫn còn kịp bấm dừng đồng hồ theo phản xạ trước khi ngả vào vòng tay của lực lượng y tế.

Ngay sát phía sau, Tuyết cũng đã rất cố gắng để lật ngược thế cờ ở trung tâm quảng trường 1/4. Trong một ngày mà đối thủ xuất sắc hơn, Tuyết có lẽ chỉ còn biết tâm phục khẩu phục. Mặc dù không thể đăng quang trên sân nhà song màn trình diễn hết mình của Tuyết khiến khán giả Phú Yên và những ai yêu mến cô gái này có quyền tự hào.

Hình ảnh của Hoa và Tuyết khi cán đích phần nào lột tả sự khắc nghiệt của cuộc đua marathon, nhất là dưới thời tiết nắng nóng của “chảo lửa” Phú Yên. Chiến thắng và thất bại chỉ cách nhau trong gang tấc.

Màn so tài giữa Hoa và Tuyết gợi nhớ đến một trong những cuộc đua kinh điển giữa Dick Beardsley và Roberto Salazar trong khuôn khổ giải Boston Marathon 1982. Cuộc đua này nổi tiếng đến mức nó được đặt tên là “chạy đua dưới ánh Mặt trời”. Thử thách khắc nghiệt ở Phú Yên chắc chắn là hành trang quý giá để Hoa, Tuyết trui rèn thêm bản lĩnh thi đấu trên hành trình vươn ra đấu trường quốc tế như SEA Games, Asiad, Olympic…

Nhiều người nhận xét sao các vận động viên phải mạo hiểm hy sinh tính mạng, sức khỏe như thế? Nên nhớ, đây mới chỉ là đấu trường trong nước. Đấu trường Asiad hay Olympic còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Các ngôi sao thể thao thế giới muốn đem vinh quang về cho Tổ quốc đều phải trải qua những khoảnh khắc vượt ngưỡng thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu như vậy.

Tuyết đã thi đấu xuất sắc mà Hoa còn tuyệt vời hơn thế. Cả hai đã cống hiến màn so tài mãn nhãn, kịch tính nhất nhì trong lịch sử 65 năm Giải việt dã báo Tiền Phong (và nay là Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong) trước sự theo dõi của hàng triệu khán giả trên sóng trực tiếp.

Cuộc đua giữa hai cô gái có thân hình nhỏ bé nhưng mang trong mình tinh thần thi đấu của chiến binh xứng đáng được ghi vào sử sách của giải chạy giàu truyền thống nhất Việt Nam.

