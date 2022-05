Báo Thái Lan lo ngại hiện tượng thời tiết đặc biệt tại SEA Games 31

"Các vận động viên SEA Games hãy sẵn sàng! Cơ quan khí tượng Việt Nam vừa cảnh báo đợt không khí lạnh thổi qua Hà Nội từ ngày 13/5 và khiến nhiệt độ giảm mạnh", tờ Matichon đưa tin.

Theo thông tin tờ báo này đưa ra, đợt không khí lạnh sẽ kéo dài trong 3 ngày và là một hiện tượng hiếm khi xảy ra trong 40 năm qua. Nhiệt độ trung bình trong ngày 20-23 độ C so với hiện nay 28-32 độ C. Ở vùng núi, nhiệt độ có thể giảm xuống còn 16 độ C. Bên cạnh đó, Matichon cũng cho biết khu vực xung quanh Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió giật mạnh, gây mưa lớn.

Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp có thể sẽ ảnh hưởng đến những môn thi đấu ngoài trời. Trước đó, trận đấu môn bóng đá nữ ở SEA Games 31 trên sân Cẩm Phả cũng phải chuyển giờ thi đấu vì mưa to khiến cho mặt sân ngập nước. Tại Hà Nội, mưa to kèm sấm chớp và gió giật diễn ra ở khu vực sân Mỹ Đình từ trưa hôm nay 12/5, chỉ cách thời điểm diễn ra Lễ khai mạc SEA Games vài tiếng đồng hồ.

20h00 ngày 12/5, Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với sự tham gia của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á. Buổi lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, VTV5 và VTV6. Ngoài ra, chương trình cũng được trực tiếp trên kênh YouTube VTV thể thao.

Nguồn: https://tienphong.vn/bao-thai-lan-lo-ngai-hien-tuong-thoi-tiet-dac-biet-tai-sea-games-31-post143...Nguồn: https://tienphong.vn/bao-thai-lan-lo-ngai-hien-tuong-thoi-tiet-dac-biet-tai-sea-games-31-post1437869.tpo