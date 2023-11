Alcaraz vững vàng tâm lý, tự tin hạ "khổng lồ" Djokovic ở ATP Finals

Mở màn ATP Finals 2023 bằng trận thua 1-2 trước Alexander Zverev, phong độ cuối mùa giải của Carlos Alcaraz một lần nữa bị người ta đặt dấu hỏi. Nhưng tay vợt 20 tuổi đã xóa tan những nghi ngờ khi thể hiện phong độ tốt ở 2 trận đấu gần nhất.

Alcaraz (trái) hào hứng trong lần thứ 5 chạm trán "tượng đài" tennis Djokovic (phải)

Lần lượt đánh bại Andrey Rublev (2-0), Daniil Medvedev (2-0), Alcaraz hiên ngang vào bán kết ATP Finals với vị thế nhất bảng Đỏ. Đối thủ của tay vợt Tây Ban Nha ở trận đấu sắp tới chính là Novak Djokovic, đây được coi là thử thách cực đại cho tham vọng lần đầu lên ngôi ATP Finals của "Carlotis".

Dù để thua Sinner ở vòng bảng nhưng Djokovic vẫn là "tượng đài", đối thủ mà không tay vợt nào muốn chạm trán. Alcaraz có suy nghĩ ngược lại, anh đang tỏ ra hào hứng khi tái đấu với thử thách lớn nhất tennis đương đại.

"Trước mắt tôi có thể là 2 trận đấu khó khăn. Tôi gặp Novak ở trận bán kết. Nếu tôi thắng trận đấu đó, tôi sẽ có một trận chung kết thực sự khó khăn. Tôi đang mơ về việc chiến thắng giải đấu này. Tại sao không? Tôi sẽ đối đầu với một trong những tay vợt giỏi nhất trong lịch sử. Tay vợt xuất sắc nhất thế giới thời điểm này. Tôi sẽ phải thi đấu tốt nhất nếu muốn đánh bại anh ấy", Alcaraz nói sau khi hoàn thành vòng bảng ATP Finals 2023.

Tay vợt 20 tuổi nhấn mạnh: "Đó là một trong những thử thách khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt. Đối đầu với Novak ở ATP Finals, giải đấu mà anh ấy đã 6 lần vô địch. Novak là Novak. Anh ấy chỉ thua 6 trận trong năm nay. Một phong độ không thể tin được. Tôi sẽ chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình. Tôi sẽ tận hưởng trận đấu. Giống như cách tôi đã làm vài trận gần đây. Tôi rất vui mừng được so tài với Novak".

Alcaraz nói về lợi thế: "Có lẽ tôi mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Ngay bây giờ, so với Roland Garros, tôi đã có nhiều kinh nghiệm để đối phó với áp lực và những thời điểm khó khăn. Khi so tài Novak, bạn phải giữ vững tinh thần và đối mặt với áp lực mà anh ấy đặt lên bạn trong mọi đường bóng. Tôi nghĩ tôi đã học được rất nhiều về điều đó và sẵn sàng so tài với anh ấy".

2 tay vợt đã gặp nhau 4 lần, mỗi người đang có 2 trận thắng. Năm nay, họ có 3 lần đụng độ và Djokovic đang nhỉnh hơn với 2 chiến thắng tại bán kết Roland Garros và chung kết Cincinnati Masters, Alcaraz vượt qua Nole ở chung kết Wimbledon.

Người hâm mộ quần vợt thế giới đang hồi hộp dõi theo trận bán kết ATP Finals 2023 giữa Djokovic và Alcaraz diễn ra vào 3h (19/11, giờ Việt Nam).

