Alcaraz học hỏi 2 siêu sao Nadal - Djokovic để săn cup

Carlos Alcaraz cho biết anh đã được truyền cảm hứng bởi cách Novak Djokovic và Rafael Nadal nhanh chóng trở lại với các danh hiệu sau khi dính chấn thương. Hiện tại, sau chiến thắng trước Felix Auger-Aliassime tay vợt 19 tuổi Alcaraz lọt vào bán kết Indian Wells gặp Jannik Sinner. Tay vợt người Tây Ban Nha đang nỗ lực giành danh hiệu Masters thứ ba trong sự nghiệp tại giải đấu đang diễn ra Mỹ.

Alcaraz sau chấn thương, tự tin hướng tới vô địch các giải tham dự

Tháng trước, Alcaraz đã giành danh hiệu đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái tại Argentina Open sau hơn 3 tháng phải đứng ngoài cuộc vì chấn thương bụng và gân kheo. Vào cuối tháng 2, anh phải rút lui khỏi Mexican Open vì bị căng gân kheo.

Alcaraz nói với Eurosports về kinh nghiệm mới nhất học được từ 2 đàn anh: "Tôi để mắt đến những tay vợt lớn, Djokovic hay Rafa, khi họ mới bình chấn thương, có lẽ họ đạt tỷ lệ thắng giải đấu cao. Tôi đã quan sát họ một chút khi tôi tập hồi phục. Họ đã thúc đẩy tôi chơi ấn tượng khi trở lại sau chấn thương. Tôi đã rất ngạc nhiên khi vô địch Argentina Open, nhưng hiện tại, tôi không ngạc nhiên về điều đó".

Trước trận bán kết với Sinner, Alcaraz nhớ lại màn so tài với tay vợt Italia ở US Open 2022, anh nói: "Tôi rất thích trận đấu đó (tứ kết US Open), bởi vì tôi phải thực sự tập trung trong từng cú đánh. Tôi phải chơi hết sức mình. Sinner là một tay vợt tuyệt vời. Không chỉ với những cú giao bóng, anh ấy có những bước di chuyển tuyệt vời, anh ấy luôn đẩy đối thủ đến giới hạn. Muốn thắng phải nỗ lực từng điểm số".

Màn so tài giữa Alcaraz và Sinner tại sẽ diễn ra vào khoảng 4h30, 19/3 (the giờ Việt Nam). Trong quá khứ, 2 tay vợt từng đụng độ 4 lần, và chiến thắng chia đều cho cả 2.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/alcaraz-hoc-hoi-2-sieu-sao-nadal-djokovic-de-san-cup-c28a50175...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/alcaraz-hoc-hoi-2-sieu-sao-nadal-djokovic-de-san-cup-c28a50175.html