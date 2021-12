10 mỹ nhân khuynh đảo thể thao 2021: Không ai qua nổi hoa khôi Alica Schmidt

Theo bầu chọn của About More danh sách 10 nữ VĐV thể thao đẹp nhất trong năm 2021 có rất nhiều người đẹp mới nổi. Trong số các người đẹp góp mặt có Zehra Gun, kiều nữ cao tới 1m98 gây sốt Olympic với vẻ đẹp và thể hình khác người, tuy nhiên cô nàng được xếp hạng khá thấp so với nhiều đồng nghiệp, bởi cô kém người dẫn đầu Alica Schmidt tới 6 bậc.

Yaroslava Mahuchikh, VĐV nhảy cao 20 tuổi, cao 1m81 người Ukraine xếp hạng 10

Yuliya Levchenko cũng là VĐV nhảy cao tới từ Ukraine. Cô gái 24 tuổi, cao 1m80 xếp hạng 9

Lucy Robson, nữ VĐV golf người Mỹ cao 1m64, 26 tuổi xếp hạng 8

Zehra Gun, "chân dài" môn bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ có chiều cao 1m98 đứng hạng 7

Maryna Kylypko, lại là một VĐV điền kinh tới từ Ukraine, cô nàng 26 tuổi, cao 1m64 đứng hạng 6

Alysha Newman, "chân dài" môn nhảy sào, cao 1m75, 27 tuổi người Canada xếp hạng 5

Jutta Leerdam, nữ hoàng trượt băng tốc độ Hà Lan, 23 tuổi, cao 1m81 xếp hạng 4

Lieke Klaver, chân chạy nước rút Hà Lan, 23 tuổi, 1m84 đứng hạng 3, cô gái này sở hữu vẻ đẹp mạnh mẽ

Georgia Ellenwood chân chạy tiếp sức người Canada có gương mặt tươi rắn, rạng rỡ. Cô cao 1m71, 26 tuổi đứng hạng 2

Vị trí số 1 không ai qua mặt được Alica Schmidt (điền kinh). Trải qua 1 năm thi đấu thiếu thành công nhưng sắc đẹp của cô nàng 23 tuổi, cao 1m75 vẫn không có đối thủ

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/10-my-nhan-khuynh-dao-the-thao-2021-khong-ai-qua-noi-hoa-khoi-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/10-my-nhan-khuynh-dao-the-thao-2021-khong-ai-qua-noi-hoa-khoi-alica-schmidt-c28a22899.html