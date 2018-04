Xu hướng thời trang Xuân – Hè 2018: Họa tiết mới lạ tạo sự khác biệt

Thứ Bảy, ngày 28/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Kể từ sau Tuần Lễ Thời Trang Quốc Tế Xuân Hè 2018 – Vietnam International Fashion Week, BST Waken Your Love chưa từng giảm độ hot.

Đêm 22/4 tại Vietnam International Fashion Week (VIFW) là một đêm đáng nhớ với giới mộ điệu yêu thời trang không chỉ tại Việt Nam, mà còn với những NKT và nhãn hàng thời trang nước ngoài. Couple TX từ lâu đã được giới thời trang tại Việt Nam biết đến là một nhãn hàng dành cho cặp đôi. Lần đầu tiên, một nhãn hàng thời trang dành cho cặp đôi tham gia vào sự kiện VIFW, đánh dấu bước chuyển mình của Couple TX.

Những ngày này, giới trẻ đang truyền tai nhau về BST Waken Your Love làm chấn động đêm bế mạc VIFW. Dường như từ thảm đỏ cho tới các cặp đôi và gia đình đều ngập tràn sắc lá và các họa tiết trong BST này.

Họa tiết lá ngập tràn các showroom Couple TX

Thiết kế dành cho trẻ em

Họa tiết King - Queen

Đánh đúng vào thời điểm và nhu cầu của thị trường, Couple TX cho ra hàng loạt các thiết kế dành cho cặp đôi và gia đình mùa du lịch 30/4 – 1/5 này. Những chi tiết lá cọ, chữ “King – Queen – Prince – Princess” hay “Love My Dad – Love My Mom – Love My Kid” tất cả đều phù hợp với những buổi tiệc gia đình ngoài trời, hay họa tiết lá dành cho những buổi dã ngoại đều có thể ứng dụng triệt để trong mùa này.

Màu xanh dương và màu cam là hai gam màu chủ đạo của thiết kế hoạt tiết lá Tropica. Những họa tiết mang đầy tinh thần và hơi thở của tuổi trẻ, khoác lên mình những thiết kế này cảm giác thanh xuân như ùa về ngay bên cạnh chúng ta và trước mắt chỉ còn là những bãi biển ngập tràn nắng vàng, cát trắng và biển xanh.

Các mẫu trong BST được đầu tư khá tỉ mỉ không những vào họa tiết, mà còn vào từng đường kim mũi chỉ. Khi nhắc đến BST tham gia VIFW rất nhiều bạn trẻ đã từng e ngại về giá thành sản phẩm. Thế nhưng, với chính sách giá và các ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết tại Couple TX đã diễn ra từ trước tới hiện tại thì so với thị trường thời trang, giá của Couple TX đang ở mức khá mềm để có được các mẫu thiết kế như mong muốn.

Ngoài các dòng sản phẩm thời trang, Couple TX không ngừng nghiên cứu để đưa ra các dòng sản phẩm công năng, nhằm bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu của bạn như: Áo khoác chống tia UV, áo khoác trượt nước, áo thun và sơ mi làm từ sợi sơ tre giúp thoáng mát và chống khuẩn… Tất cả những nghiên cứu đó đều nhằm mục đích nâng tầm cuộc sống thăng hoa hơn và hạnh phúc hơn.

Để biết thêm thông tin về BST Waken Your Love, truy cập:

Website: https://coupletx.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/CoupleTX/

Hotline: 1800 6516 - 1800 6526 (Miễn phí)