5 dấu hiệu của gan nhiễm mỡ ai cũng có thể tự kiểm tra tại nhà

Gan nhiễm mỡ là một căn bệnh phổ biến nhưng thường không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Chính vì vậy, nhiều người không nhận ra rằng lá gan của họ đang gặp vấn đề cho đến khi bệnh tiến triển nặng hơn.

Mới đây, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Saurabh Sethi (Ấn Độ) đã chia sẻ trên trang Instagram về 5 dấu hiệu đặc trưng của gan nhiễm mỡ mà bạn có thể dễ dàng nhận biết ngay tại nhà.

"Lo lắng về gan nhiễm mỡ? Hãy khám phá 5 dấu hiệu cảnh báo mà bạn có thể tự kiểm tra! Là một bác sĩ chuyên khoa gan, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhận biết các triệu chứng tiềm ẩn. Phát hiện sớm là chìa khóa giúp ngăn ngừa và bảo vệ sức khỏe gan. Xem ngay để biết thêm", Dr. Sethi chia sẻ trong bài đăng của mình.

Các nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học cho thấy, có mối liên hệ trực tiếp giữa lượng mỡ trong gan và mỡ bụng, chủ yếu là do mỡ nội tạng. Theo một nghiên cứu năm 2023, mỡ nội tạng là yếu tố quan trọng gây viêm nhiễm trong bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), từ đó dẫn đến viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH).

NAFLD hiện là một vấn đề y tế công cộng lớn, ảnh hưởng đến 1/4 dân số thế giới.

Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến trên thế giới.

Một nghiên cứu năm 2012 chỉ ra rằng, do tỷ lệ béo phì ngày càng gia tăng, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) đã trở thành nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các kết quả bất thường trong xét nghiệm chức năng gan (LFTs) tại Vương quốc Anh.

Dưới đây là 5 dấu hiệu quan trọng mà bạn cần lưu ý:

1. Tích mỡ bụng

Kháng insulin là một yếu tố liên quan đến tình trạng gan nhiễm mỡ, có thể dẫn đến sự tích tụ mỡ chủ yếu ở vùng bụng. Nếu bạn nhận thấy mình dễ bị béo bụng mặc dù chế độ ăn uống không quá nhiều, hãy xem xét việc kiểm tra sức khỏe gan của mình.

2. Mệt mỏi kéo dài

Bạn có thường xuyên cảm thấy kiệt sức dù ngủ đủ giấc? Nếu cơ thể lúc nào cũng uể oải, không có năng lượng, rất có thể gan của bạn đang gặp vấn đề trong việc chuyển hóa và thải độc.

3. Đau hoặc khó chịu dưới xương sườn phải

Cảm giác đau âm ỉ hoặc khó chịu dưới khung xương sườn bên phải có thể là dấu hiệu viêm gan, cho thấy gan đang bị tổn thương và chịu áp lực quá tải.

4. Các vấn đề về da

Gan nhiễm mỡ có thể gây kháng insulin, từ đó dẫn đến nhiều vấn đề về da như mụn trứng cá, thâm sạm ở các nếp gấp da (cổ, nách), hoặc rụng tóc. Nếu bạn nhận thấy những thay đổi bất thường về làn da hoặc tóc, đừng bỏ qua khả năng gan đang bị ảnh hưởng.

5. Buồn nôn và chán ăn

Gan bị tổn thương có thể khiến cơ thể khó tiêu hóa thức ăn và thải độc hiệu quả. Điều này dẫn đến cảm giác buồn nôn, chán ăn, và khó chịu ở dạ dày, đây là những dấu hiệu cho thấy gan đang hoạt động không tốt.

Việc nhận biết sớm những triệu chứng này có thể giúp bạn phòng ngừa các vấn đề nghiêm trọng về gan và bảo vệ sức khỏe lâu dài.