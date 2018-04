2 sai lầm khiến bệnh gout ngày càng nặng hơn

Là chế phẩm của Công ty Dược phẩm TW3, Forgout đã được đưa vào nghiên cứu lâm sàng về công dụng hạ axit uric hiệu quả, không gây tác dụng phụ và an toàn cho gan thận. Quá trình thử nghiệm đã được các bác sĩ Đại học Y Hà Nội tiến hành tại bệnh viện Bạch Mai. Kết quả cho thấy: Có đến 96,7% người bệnh thấy hiệu quả sau 3 tháng sử dụng và sản phẩm không hề có tác dụng phụ gây hại cho gan thận cũng như với sức khỏe. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu thực tế trên 206 bệnh nhận mắc hội chứng tăng axit uric máu tại bệnh viện 19-8- Bộ Công an sau khi sử dụng sản phẩm đã cảm nhận sự khác biệt. Cụ thể, chỉ trong 1 tháng có đến 83,8% bệnh nhân đạt được hiệu quả hạ axit uric máu khá tốt và công nhận sản phẩm không có tác dụng phụ, an toàn cho gan thận.