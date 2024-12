“Nữ hoàng nhạc phim” Mai Hoa mộc mạc và tự nhiên trong “Nốt trầm”

NSND Mai Hoa từng ghi dấu ấn với khán giả truyền hình những năm 1990 khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim ở vai trò diễn viên và người thể hiện ca khúc trong phim như Đất và người, Chuyện phố phường, Đường đời... Cũng vì thế, khán giả ưu ái gọi nữ ca sĩ bằng danh xưng "Nữ hoàng nhạc phim".

NSND Mai Hoa

Mới đây, NSND Mai Hoa đã chính thức giới thiệu tới khán giả đĩa than “Nốt trầm” Vol 1.

Đĩa than “Nốt trầm” Vol 1 gồm các ca khúc: Biệt ly (Sáng tác: Doãn Mẫn), Bóng chiều xưa (Sáng tác: Dương Thiệu Tước), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Anh đến thăm em một chiều mưa (Sáng tác: Tô Vũ), Bài không tên số 1 (Sáng tác: Vũ Thành An), Ngày về (Sáng tác: Hoàng Giác), Làng tôi (Sáng tác: Văn Cao), Ngày mùa (Sáng tác: Văn Cao).

Mai Hoa đã có gần 10 CD album, có kênh Youtube chính thức đang tăng trưởng tích cực, với những album trên nền tảng số như iTunes và Spotify và cả kênh phát thanh số trên nền tảng Podcast phổ biến. Chị ấp ủ dự án LP “Nốt trầm” số 1 của mình từ gần 3 năm trước. Với mong muốn làm thật tốt một sản phẩm dành cho những người nghe kỹ tính, Mai Hoa đã bàn với các cộng sự để có thể làm LP này một cách tốt nhất trong phạm vi có thể.

Chia sẻ về sản phẩm này, NSND Mai Hoa cho biết: “Song song với xu hướng đại chúng hóa các sản phẩm âm nhạc trong kỷ nguyên số, khán giả đang cá tính hóa, cá nhân hóa cách thức thương thức âm nhạc của mình. Do đó, tôi muốn làm đĩa than, biểu tượng của công nghiệp thu thanh thế kỷ 20 và thổi vào đó hơi thở mới của thời đại”.

Nghệ sĩ Mai Hoa trong buổi ra mắt đĩa than “Nốt trầm” Vol 1.

Nữ ca sĩ mất nửa năm 2023 để thu thanh. Việc thu thanh lúc diễn ra ở TP.HCM, khi diễn ra ở Hà Nội, vì không phải lúc nào cũng tập hợp được đầy đủ các nhạc sĩ, nhạc công của dàn nhạc như kế hoạch mong muốn. Có những bản được thu đi thu lại, nên quá trình mất rất nhiều thời gian.

Việc thực hiện mix và master do Sound Master Duy Nghĩa - Phụ trách Phòng thu Hà Nội thực hiện trong nửa năm. Duy Nghĩa đã kỹ càng, cùng với đó là sự kỹ tính của nhà sản xuất, khiến cho quá trình làm master lâu hơn bình thường. Điểm đặc biệt trong xử lý phòng thu của album này là các bản thu được để mộc nhất, tự nhiên nhất có thể mà gần như không có sự tác động nào về hiệu ứng. Khi nghe LP này, tùy vào loại mâm than và cấu hình thiết bị, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về chất giọng trầm của Mai Hoa, với sự mộc mạc tự nhiên nhất.

NSND Tấn Minh tới ủng hộ Mai Hoa.

Bản LP này được sản xuất tại nhà máy ở Mỹ, với thời gian xếp hàng đợi sản xuất hơn nửa năm, có trọng lượng và chất lượng cao nhất của đĩa than hiện nay. LP “Nốt trầm” là phiên bản 200 gram, thay cho bản 180 hay thấp hơn như thường lệ. Lý do là bởi Mai Hoa mong muốn đĩa than của mình cũng dày dạn như chính giọng hát. Về màu sắc, Mai Hoa nghĩ rằng bản giới hạn thì không chỉ là về nội dung khi lựa chọn những bài nữ ca sĩ thích, mà còn ở trọng lượng đĩa và cả màu đỏ được pha màu riêng theo màu mong muốn của chị.

Một số bản nhạc trong album "Nốt trầm" vang lên giữa không gian Hà Nội.

Về tên album là “Nốt trầm”, đây chính là chất riêng khi nhắc tới giọng hát Mai Hoa. Nữ ca sĩ sở hữu một giọng trầm khác biệt. Và cũng chính từ chất giọng trầm khàn của mình, từ những nốt trầm đó mà Mai Hoa đã rèn giũa và luyện tập để cống hiến cho bản hòa ca của những giọng hát Việt một tông trầm của riêng chị.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1975 từng học thanh nhạc tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ngay từ khi mới vào nghề, Mai Hoa đã gây ấn tượng với giọng hát thuộc dạng hiếm. Trong nhiều năm, nữ ca sĩ đạt nhiều giải thưởng danh giá như: giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996, Huy chương vàng trong nhiều cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc...