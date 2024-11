"Nữ hoàng nhạc rock" hé lộ cát-xê "khủng" mua vàng tích trữ, U60 vẫn thi "chị đẹp"

Từng là một trong những giọng ca đắt show hàng đầu khắp ba miền Tổ quốc, ca sĩ Ngọc Ánh gắn liền với hình tượng một ngôi sao sáng chói ở thập niên 1980 và 1990 của thế kỷ trước. Ở tuổi 60 Ngọc Ánh gây bất ngờ với khán giả khi "thi đấu" ở chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió 2024.

Ngọc Ánh được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc rock", nổi tiếng từ thập niên 1980 với giọng ca máu lửa. Ngoài rock, nữ ca sĩ còn đam mê dân ca, nhạc trẻ, nhạc đỏ. Sinh năm 1964, cô cũng từng là ngôi sao quảng cáo đình đám.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Vì tôi là một người chị lớn trong tất cả. Các Chị đẹp ở mùa này, tôi sẽ cố gắng giữ sự vui vẻ, hòa đồng và chơi với các em thật vui để có được một kỷ niệm tuyệt vời cho tuổi 60 của mình. Đây giống như món quà của chương trình tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật 60 tuổi".

Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Ngọc Ánh khẳng định vị thế với hàng loạt bản hit làm mưa làm gió như "Hoàng hôn trên đại dương", "Trị An âm vang mùa xuân", "Mùa xuân từ những giếng dầu", "Say you will", "Mùa xuân bên cửa sổ", "Chuyến đò quê hương"…

Ngoài danh xưng "nữ hoàng nhạc rock", Ngọc Ánh còn nổi tiếng với nghệ danh "nữ hoàng băng cassette". Trong chương trình Đời nghệ sĩ năm 2021, Ngọc Ánh từng hé lộ cát-xê đi hát thời đỉnh cao của chị "khủng" đến mức phải gom lại mua vàng để tiện tích trữ. Khoảng 2 đến 3 ngày một lần, nữ nghệ sĩ lại ra chợ mua vàng và mỗi lần mua thì phải "tính cây vàng chứ không tính chỉ vàng".

Dù có sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng, "nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh lại kém may mắn trong tình cảm. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị chọn làm mẹ đơn thân, chăm sóc con gái hơn 10 năm.

Ở tuổi 34, Ngọc Ánh kết hôn với con trai nhạc sĩ Xuân Hồng. Sau 5 năm chung sống, chị quyết định "đường ai nấy đi" vì chồng không muốn có con. Chị tâm sự: "Hôn nhân đầu tiên của tôi không xuất phát từ tình yêu. 5 năm hôn nhân, tôi xây dựng tổ ấm, sự nghiệp, gồng gánh mọi thứ trên vai. Tôi hy sinh đam mê ca hát, nhưng áp lực vẫn quá lớn".

Ngọc Ánh sau đó kết hôn với người chồng thứ hai tại Canada và sinh con gái Angela Phan Trương, tên thân mật là bé Xíu. Khi con gái tròn 4 tuổi, hôn nhân của họ tan vỡ.

Sau hai lần đổ vỡ, Ngọc Ánh tập trung nuôi dạy con và dành mọi điều tốt đẹp cho con gái. Gia đình là động lực giúp cô vượt qua thăng trầm, đồng thời cô dạy con biết yêu thương và giữ mối quan hệ tốt với ba ruột.

Sau nhiều năm vắng bóng trên các sân khấu lớn, sự trở lại của Ngọc Ánh tại Chị đẹp đạp gió 2024 được con gái ủng hộ. Cô kể: "Biết tôi tham gia chương trình, con gái nói là: 'Mẹ ơi, mẹ tham gia cho vui đi mẹ và gặp gỡ nhiều người cũng như gặp gỡ nhiều khán giả hơn, mẹ sẽ tiếp cận được với khán giả trẻ, cũng như để cho mẹ vui vẻ ở cái tuổi 60 này'".

Giọng hát "Mùa xuân bên cửa sổ" tâm sự con gái là nguồn động lực và người động viên cô đến với Chị đẹp đạp gió 2024.

Đến với Chị đẹp đạp gió 2024, Ngọc Ánh mang tâm thế học tập và quyết tâm thực hiện những điều mới mẻ. "Tôi có tuổi đời lớn nhất trong chương trình lần này cũng như thâm niên nghề nghiệp lâu năm. Tôi cũng có nhiều kinh nghiệm đứng trên sân khấu nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta phải cùng kết hợp với các đồng đội của mình cũng như phải thể hiện những tiết mục do yêu cầu của chương trình. Vì vậy tôi sẽ cố gắng phát huy hết những gì bản thân có, còn những thứ không phải là thế mạnh của tôi thì tôi sẽ lắng nghe biên đạo hoặc là sẽ cùng kết hợp và cố gắng hết sức để chinh phục cho bằng được những thử thách đó", cô nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]