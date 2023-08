Làm món ăn này, chủ bếp nhận “bão” đơn vào dịp rằm tháng 7

Xôi là một món ăn quen thuộc của người Việt, thường được nấu để thắp hương trong ngày rằm, mùng một hoặc ngày giỗ, lễ tết. Có rất nhiều loại xôi khác nhau như xôi gấc, xôi đỗ, xôi ngô, xôi bánh hấp, xôi ngũ sắc…

Chị Phạm Hằng (Thái Bình) đã có nhiều năm làm các món ăn để bán ra thị trường như xôi, bánh khúc, chè bưởi… tùy thuộc vào từng mùa trong năm. Đợt này, sắp đến rằm tháng 7, chị Hằng nhận rất nhiều đơn đặt hàng mua xôi của khách để cúng, lễ.

“Tôi nhận đơn đặt hàng của tất cả khách sỉ các tỉnh để trả đơn trước cho họ để họ còn bán lẻ. Ngày rằm cận kề, tôi sẽ làm và trả đơn cho khách lẻ quanh huyện, quanh các xã nơi tôi sinh sống. Trung bình mỗi ngày tôi bán ra thị trường cả tạ xôi, vì chỉ có 1 mình làm nên chỉ nhận được số lượng vừa đủ như vậy”, chị chia sẻ.

Xôi ngũ sắc được chị Hằng làm xong, chuẩn bị gói gửi đi cho khách các tỉnh.

Tuy năm nay kinh tế khó khăn nhưng chị cho biết các loại xôi chị làm ra hầu như là không bị hạ nhiệt theo. “Tôi nghĩ có thể đây là một món ăn truyền thống, dân dã mà giá cả vừa phải, ai cũng có thể mua được.

Tôi chỉ biến tấu thêm một chút cho sản phẩm được sinh động, hấp dẫn thị giác người nhìn. Đó cũng là một lý do mà lượng khách hàng đặt mua ngày càng đông. Lượng đơn hàng tăng hơn so với năm trước rất nhiều, do được khách cũ giới thiệu nhau”, chị nói.

Hiện tại, chị đang làm xôi khúc ngũ sắc, xôi ngũ sắc nếp nương và xôi hạt sen tươi, lá dứa cốt dừa. Ngoài ra, chị thi thoảng làm thêm xôi xéo, xôi đậu phộng với mục đích đổi vị cho khách. Có lúc chị làm cả xôi nghệ thuật tạo hình theo từng thời điểm lễ, Tết trong năm.

Trong mùa Vu lan này, chị chú trọng vào xôi hạt sen và xôi ngũ sắc. Vì đa phần mọi người cúng chay vào rằm tháng 7 nên 2 loại xôi đó được khách hàng lựa chọn nhiều hơn là xôi khúc. Bên cạnh đó, chị còn có thêm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc cũng được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

Chị Hương (Lào Cai) cũng làm món xôi và nhận được lượng đơn đặt hàng tăng gấp đôi so với trước.

Theo chị, chị sử dụng nếp nương - đặc sản vùng quê của chị để nấu xôi.

Cũng làm xôi để bán mấy năm nay, chị Nguyễn Thu Hương (Lào Cai) cho biết trong dịp rằm tháng 7 này, chị nhận được đơn hàng tăng gấp đôi so với ngày rằm tháng trước.

“Tôi nấu xôi bán quanh năm nhưng đợt rằm này đơn đặt hàng xôi tăng mạnh, mỗi lần đi các tỉnh cũng vài tạ”, chị nói.

Trong mùa Vu lan này, chị làm chủ yếu là xôi nếp nương ngũ sắc để bán. Chị sử dụng 100% lá màu tự nhiên để làm màu cho xôi. Loại xôi này làm đơn giản hơn so với xôi nghệ thuật, lại giá cả rẻ hơn nhiều nên lượng khách hàng đặt mua tăng đáng kể,

Những gói xôi được chị gói bằng lá và hút chân không, gửi đi các tỉnh. Mỗi cân xôi có giá bán 80.000 đồng. Ngoài ra, chị nhận thấy thị trường chuộng cúng chay nên chị làm thêm cả bánh bao nhân chay và bánh bao cốm dừa đẻ phục vụ. Các mặt hàng này của chị cũng bán rất chạy trong tháng này.

