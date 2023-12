Hà Nội: Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của 16 công ty

Theo báo Bảo vệ pháp luật, Sở Y tế Hà Nội trong 11 tháng đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của 16 công ty kèm theo đó là thu hồi 1967 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do các công ty này sản xuất hoặc uỷ quyền công bố các sản phẩm. Trong số 16 đơn vị có 4 cơ sở không duy trì các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định, số còn lại có đơn đề nghị trả lại giấy chứng nhận do ngừng sản xuất.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã quyết định thu hồi 96 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 10 công ty với các lý do đơn vị đề nghị trả lại phiếu công bố do không sản xuất, ngừng uỷ quyền công bố các sản phẩm mỹ phẩm, hoặc do thay đổi thành phần trong sản phẩm, thay đổi dạng sản phẩm…Như vậy, trong 11 tháng đã có tổng số 2063 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 26 đơn vị đã được Sở Y tế Hà Nội thu hồi.

Hà Nội thu hồi giấy chứng nhận sản xuất mỹ phẩm của 16 công ty. Ảnh: Tuổi trẻ

Báo An ninh thủ đô đưa tin, cũng trong tháng 11 vừa qua, Sở Y tế đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của 04 cơ sở, trong đó có 03 cơ sở bị thu hồi do không duy trì các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Cùng với việc thu hồi giấy chứng nhận, Sở Y tế cũng thu hồi 319 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 04 cơ sở nói trên. Cụ thể, Sở Y tế thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 35/CNĐĐKSXMP ngày 19/7/2017 của Công ty cổ phần mỹ phẩm - Dược Quốc tế (địa chỉ: ngõ 343 Đội Cấn, quận Ba Đình) với lý do công ty không duy trì các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định. Kèm theo đó là 10 sản phẩm mỹ phẩm cũng bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi giấy chứng nhận số 27/CNĐĐKSXMP ngày 8/5/2017 được cấp cho Công ty cổ phần thương mại Song Ánh (địa chỉ ngõ 283/2 phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) do không duy trì các điều kiện sản xuất theo quy định.

Công ty TNHH dược phẩm FUSI (địa chỉ cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai) bị thu hồi giấy chứng nhận số 08/CNĐĐKSXMP ngày 8/11/2016 do Sở Y tế Hà Nội cấp. Công ty có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện kèm theo đó là 278 sản phẩm do Công ty TNHH dược FUSI công bố hoặc uỷ quyền cho các công ty khác chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Công ty cổ phần dược phẩm Vioba Việt Nam (xóm 2 Đồng Nhân, Đông La, huyện Hoài Đức) bị thu hồi giấy chứng nhận số 110/CNĐĐKSXMP ngày 19/01/2021 do công ty không duy trì các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định. Cùng với đó là 31 sản phẩm mỹ phẩm cũng bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

