Hà Nội: Chen chân xếp hàng xuyên đêm mua iPhone 16

Mặc dù đến ngày 27/9/2024, các đại lý uỷ quyền của Apple mới bắt đầu giao iPhone 16 series chính hãng cho khách hàng đặt trước, tuy nhiên, ngay từ 21h ngày 26/9, hàng trăm người đã kéo đến các cửa hàng, siêu thị này để xếp hàng, chờ nhận máy vào lúc 0h01 ngày 27/9, tạo nên không khí đông đúc, nhộn nhịp hiếm có.

Phải 0h01 siêu thị này mới mở cửa cho khách hàng nhận máy nhưng bên ngoài đã có hàng trăm người đứng chờ.

Trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), các cửa hàng của Viettel Store, CellphoneS, Top Zone đều chật kín khách bên trong và bên ngoài.

Đặt hàng online từ 0h20 ngày 20/9/2024, anh Đỗ Ngọc Khanh cho biết mình đã may mắn đặt được chiếc iPhone 16 Pro Max 256GB màu vàng sa mạc. Ngay từ 22h30 ngày 26/9 anh đã đến cửa hàng để xếp hàng nhận máy. Mặc dù vậy, anh Khanh vẫn xếp số thứ tự sau 110 người.

Để được nhận máy sớm, anh Khanh phải xếp hàng chờ "xuyên đêm" kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

"Ở đây đông lắm, tôi chờ gần 2 tiếng mới đến giờ cửa hàng mở cửa giao máy. Sau đó, chờ thêm hơn một tiếng nữa mà vẫn chưa được cầm máy trên tay", anh Khanh nói.

Mặc dù mở cửa giao máy vào nửa đêm nhưng nhiều người vẫn đến xếp hàng chờ.

Cũng đến xếp hàng từ 10 giờ tối tại cửa hàng trên phố Nguyễn Trãi để nhận máy đã đặt trước đó, anh Đức Sơn, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, mình đặt hàng trước đó cả tuần nhưng hết màu vàng sa mạc nên chọn chiếc iPhone 16 Pro Max 256GB titan với giá 34,99 triệu đồng.

Trước cửa hàng Viettel Store tại Xã Đàn đông nghịt người chờ nhận máy giữa đêm.

"Mặc dù mọi người đến xếp hàng nhận máy khá đông, phải chờ vài tiếng mới được nhận máy nhưng tôi thấy có vẻ không sôi động như mọi năm, đặt hàng online cũng dễ hơn năm ngoái. Một phần do kinh tế khó khăn hơn, phần còn lại là do bản 16 cải tiến không nhiều so với iPhone 15 Pro Max", anh Sơn nhận định.

Sau gần một tuần đặt hàng online, anh Sơn đã được cầm trên tay chiếc iPhone 16 Pro Max 256GB chính hãng.

Bên trong cửa hàng của Top Zone Xã Đàn, khách đến nhận máy đông như "trảy hội".

Bên trong cửa hàng Viettel Store cũng đông đúc không kém với hàng trăm khách đang chờ nhận máy.

Theo ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện hệ thống Viettel Store cho biết, đơn vị này tổ chức giao iPhone 16 trong đêm tại 6 tỉnh thành phố như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Nghệ An và chính thức mở bán trên toàn quốc kể từ sau 0h01 đêm nay (27/9).

"Viettel Store ghi nhận 50.000 khách hàng đặt trước và 35.000 khách hàng đặt cọc kể từ 20/9 đến nay và dự kiến trong ngày đầu tiên sẽ trả thành công 16.000 máy cho các khách hàng đặt trước", ông Khuê thông tin.

Trong khi đó, hệ thống Thế Giới Di Động cũng đã tiếp nhận 60.000 lượt đăng ký mua iPhone 16 với hơn 20.000 iPhone 16 đã được đặt cọc.

Thế hệ iPhone 16 đã chính thức ra mắt vào lúc 0h ngày 10/9/2024 (theo giờ Việt Nam) với 4 phiên bản là iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Ngày 20/9, dòng sản phẩm iPhone 16 đã chính thức ra mắt tại các cửa hàng Apple trên toàn cầu. Các cửa hàng uỷ quyền của Apple tại Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận đặt hàng online từ ngày 20/9 và chính thức mở bán vào ngày 27/9.

Giá iPhone 16 128GB chỉ từ 22,99 triệu đồng, iPhone 16 Plus 128GB chỉ 25,99 triệu đồng, iPhone 16 Pro 128GB có giá 28,99 triệu đồng và cao nhất là iPhone 16 Promax có giá 34,99 triệu đồng cho bản 128GB và lên tới 46,99 triệu đồng cho bản 1T.

