Dịch phức tạp, hàng quán lại đồng loạt treo biển bán mang về

Thành phố Vinh (Nghệ An) đang có 4 phường áp dụng các biện pháp phòng dịch theo cấp độ 4 (vùng đỏ) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, gồm các phường: Trường Thi, Lê Mao, Hưng Bình và Vinh Tân.

Ghi nhận sáng 13/2, các phường đang ở cấp độ 4 trên địa bàn TP Vinh đều treo biển nghỉ kinh doanh hoặc bán hàng mang về.

Việc bán hàng mang về khiến doanh thu của các chủ cửa hàng bị thuyên giảm, tuy nhiên, hầu hết các hàng quán đều sẵn sàng chấp nhận để chống dịch.

Anh Hoàng Văn Sơn, chủ nhà hàng ở phường Vinh Tân, TP Vinh cho biết: “Sau Tết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tôi vẫn tiếp tục đóng cửa hàng, chờ qua Rằm tháng Giêng xem thế nào. Dù việc tạm ngưng kinh doanh ảnh hưởng nhiều đến thu nhập, tuy nhiên, vì an toàn chung của cộng đồng nên tôi quyết định tạm nghỉ một thời gian”.

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định số 3896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, các địa phương đang ở cấp độ 4 thì dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn chỉ được phép bán mang về, trừ nhà hàng thuộc cơ sở lưu trú phục vụ khách đang lưu trú. Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao khác như làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, mát xa, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử hoặc các cơ sở khác do UBND tỉnh Nghệ An quyết định tùy theo tình hình diễn biến của dịch phải tạm ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân cho biết: “Sau khi TP Vinh công bố cấp độ dịch ở mức 4 trên địa bàn, phường đã quán triệt đến các khối, tuyên truyền trên loa phát thanh, triển khai ký cam kết với các hộ kinh doanh, nhất là những hộ làm dịch vụ ăn uống tạm ngừng đón khách trực tiếp để phòng dịch”.

Sáng 13/2, Nghệ An ghi nhận 1.166 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó TP Vinh có 207 ca. Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 31.126 ca mắc COVID-19.

