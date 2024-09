Chợ sớm sau bão: Vắng bóng tiểu thương, rau xanh tăng gấp rưỡi

Ghi nhận sáng 8/9 tại các chợ truyền thống Dịch Vọng, Dương Quảng Hàm, chợ Cầu Giấy,... và các chợ cóc, chợ dân sinh lân cận sau khi bão Yagi qua đi, khung cảnh tan hoang, tình hình mua bán không mấy nhộn nhịp.

Tại các chợ, có rất ít tiểu thương mở quầy bán hàng, các mặt hàng chủ yếu được bán là thịt, cá và rau xanh. Số lượng tiểu thương bày bán hàng chỉ chiếm khoảng 50% - 60% so với ngày thường. Một số tiểu thương bán rau củ quả cho biết hôm nay mặt hàng rau xanh khan hiếm, nhiều nhà không lấy được hàng nên chưa mở bán.

Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương bán rau tại chợ 337 Dịch Vọng cho biết: " Riêng mặt hàng rau xanh hôm nay rất khan hiếm, số lượng lấy về không nhiều do hai ngày qua mưa lớn kèm theo gió giật mạnh người trồng rau không thể ra đồng thu hoạch nên những người bán như chúng tôi cũng chịu cảnh không có rau để bán nhiều. Hơn thế nữa, gió và mưa to cũng làm dập rất nhiều hoa màu nên giá cả cũng tăng hơn bình thường. Nhiều loại rau còn không có để bán".

Giá rau xanh tại các chợ tăng từ 1,5 - 2 lần so với ngày thường. Trong đó, rau muống 15.000 đồng/bó, ngải cứu 12.000 đồng/bó, cà chua 45.000 đồng/kg, rau cải 30.000 - 35.000 đồng.kg, xà lách 40.000 - 45.000 đồng/kg, rau mùi 8.000 đồng/bó nhỏ,... Như vậy, trung bình rau xanh tăng từ 5.000 - 10.000 đồng so với ngày thường.

Trong khi đó, các loại củ quả khác giá không biến động nhiều: cà rốt 25.000 đồng/kg, khoai tây 20.000 đồng/kg, khoai lang dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, bầu 25.000 đồng/kg, bí xanh 25.000 đồng/kg,....

Mặt hàng thịt, cá giá vẫn ổn định. Thịt lợn giá dao động từ 110.000 - 150.000 đồng/kg tùy từng loại; cá mè từ 40.000 - 50.000 đồng/kg; cá lóc 70.000 - 80.000 đồng.kg; cá bạc má 70.000 đồng/kg; ốc mít 70.000 đồng/kg,...

Cửa hàng thịt lợn chỉ nhập về nửa con.

Chị Vũ Thị Gái tiểu thương bán rau tại chợ Dương Quảng Hàm cho biết: "Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng sức mua giảm nhiều so với trước, một phần do trời mới mưa bão người dân cũng chưa ra đường nhiều, một phần do trước đó người dân đã đi mua đồ tích trữ mấy ngày liền nên hôm nay ít người đi mua". Chị Gái cho biết, trước khi bão đổ bộ Hà Nội, cửa hàng chị bán được gấp 4 - 5 lần ngày thường, có lúc còn cháy hàng không có mà bán.

Một số tiểu thương phải quét dọn cành lá rụng sau bão để lấy chỗ ngồi bán.

