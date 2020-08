Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 tăng thấp nhất trong 5 năm qua

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8/2020 tăng 0,07% so với tháng 7 và giảm 0,12% so với tháng 12/2019 - mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020...

Giá rau củ và gạo tăng khiến CPI tháng 8 tăng lên.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng 2020 của Tổng cục Thống kê công bố ngày hôm nay (29/8) nêu rõ: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 tăng 0,07% so với 7/2020 và giảm 0,12% so với tháng 12/2019. Đây là mốc tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 tăng so với tháng 7 chủ yếu do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và mưa trên diện rộng làm giá rau tăng; Giá gạo trong nước cũng tăng do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thuận lợi đạt ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây.

Ngoài ra, trong tháng 8 qua, giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2020 tăng 3,96% so với cùng kỳ 2019.

Trong mức tăng 0,07% của CPI tháng 8/2020 so với tháng trước có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó: Nhóm giáo dục tăng nhiều nhất với 0,18% do một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tăng học phí năm học mới 2020-2021 và giá các mặt hàng sách vở, đồ dùng học tập tăng do nhu cầu mua sắm để chuẩn bị cho năm học mới (tác động làm CPI chung tăng 0,01%).

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,11%; Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cùng mức tăng 0,1%; Nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng đều tăng giá.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch; do nhu cầu du lịch của người dân giảm mạnh khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại; Nhóm bưu chính viễn thông; Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép... giảm.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 8/2020 giảm 0,01% so với tháng trước và tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2020 tăng 2,66% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

