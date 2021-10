Bùng nổ combo nghỉ dưỡng siêu rẻ sau giãn cách, chỉ vài trăm nghìn đồng trọn gói mỗi khách

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 16:19 PM (GMT+7)

Để kích cầu du lịch, nhiều khách sạn và các khu nghỉ dưỡng tại nhiều địa phương đồng loạt áp dụng mức giảm giá chưa tới 50% so với trước dịch. Có nhiều combo giá rẻ gồm đi lại, ăn, ở chỉ từ 500 – 600 nghìn đồng/khách.

Tại miền Bắc, khá nhiều tour du lịch – nghỉ dưỡng với giá combo chỉ từ 600 nghìn đồng/người đang được áp dụng. Khá nhiều khách du lịch là các bạn trẻ hào hứng săn lùng.

Anh Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc một công ty du lịch tại Bắc Kạn cho hay, hiện công ty anh đang áp dụng combo nghỉ dưỡng hồ Ba Bể với mức giá siêu rẻ, chỉ tương đương 50% so với thời điểm trước dịch.

Nhiều combo nghỉ dưỡng với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng hút khách du lịch

Cụ thể, combo nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm hồ Ba Bể với mức giá 699 nghìn/người (gồm 01 đêm nghỉ tại khách sạn cao cấp view hồ Ba Bể, 01 bữa sáng, 01 bữa tối với các đặc sản dân tộc, chèo thuyền kayak miễn phí trên hồ Ba Bể,…); combo 3 ngày 2 đêm là 1.199 nghìn/người với các ưu đãi tương tự…

Đại diện các công ty du lịch cho hay, hiện chủ yếu là khách gia đình, chưa có khách tập thể

Theo anh Linh, hiện các ca F0 vẫn còn ở cộng đồng và dịch bệnh ảnh hưởng chung đến kinh tế của nhiều gia đình nên dù có nhiều combo du lịch giảm giá, mức giá hấp dẫn chỉ bằng một nửa so với trước nhưng vẫn chưa có nhiều khách du lịch là khách đoàn.

Các tour tập thể chưa có nhiều, chủ yếu là khách gia đình và nhóm một số bạn trẻ cùng tổ chức đi. Đa số khách chỉ có nhu cầu đi nghỉ dưỡng bằng xe riêng quanh các khu vực ven Hà Nội để ‘đổi gió’ với mức giá rẻ cho 01 đến 02 đêm.

Các tour du lịch tại các tỉnh phía Bắc hút khách du lịch trẻ

Tương tự tour Bắc Kạn, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn các tour ghép khách đi Mộc Châu, Sơn La trong mùa cải trắng, các combo khách sạn, xe khách đi Sapa để trải nghiệm chợ tình... giá chỉ từ 600.000 – 1.350.000 đồng/người/đêm.

Chị Thảo Anh – một nhân viên chuyên bán các combo du lịch cho biết: Hiện tại các khách sạn ở Sapa (Lào Cai) đang bắt đầu hoạt động trở lại, nhiều khách sạn 4-5 sao khuyến mại giảm giá trong tháng 10, tháng 11, không phụ thu cuối tuần.

Những ngày gần đây, công ty của chị Tuyết đang bán nhiều combo gồm xe giường nằm cao cấp khứ hồi và đêm nghỉ dưỡng ở khách sạn 4 sao với mức giá rất rẻ dưới 1 triệu đồng/người cho 2 ngày 1 đêm. Hay như ở khách sạn 5 sao nổi tiếng Pao’s Sapa combo chỉ chưa đến 1,3 triệu đồng/người cho 2 ngày 1 đêm. Khách được sử dụng bể bơi nước nóng và các dịch vụ kèm theo tại khách sạn.

“Nếu khách chỉ có nhu cầu ở homestay thì giá còn rẻ hơn, combo cả xe khứ hồi lẫn một đêm ở homestay chỉ 600.000-700.000 đồng/người”, chị Thảo Anh cho hay.

Cũng theo chị Thảo Anh, tháng 11, ở Sapa có phiên chợ tình, xe vận chuyển đi lại thuận tiện; đặc biệt khách ở vùng xanh, vùng vàng đến Sapa chỉ cần khai báo y tế nên thu hút sự quan tâm của nhiều khách.

Đại diện Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ BM Travel Việt Nam cho biết, các tỉnh dần mở cửa, có tỉnh đón khách ngoại tỉnh như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Lào Cai... nhưng có tỉnh như Quảng Ninh, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung còn yêu cầu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và kèm giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 nên khách du lịch chưa thực sự hào hứng và yên tâm.

Nhiều tỉnh thành phía Nam cũng tung loạt combo nghỉ dưỡng giá rẻ nhưng khách chưa thực sự hào hứng

Tại Phú Quốc, hiện cũng đã mở cửa đón khách. Nhiều khách sạn lớn tại đây đang có nhiều chương trình kích cầu khách nội địa với mức giá rất rẻ.

Chẳng hạn, hiện tại có combo khách sạn, kèm ăn uống 3 bữa, vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Phú Quốc,.... chỉ hơn 1,5 triệu đồng/phòng/đêm cho cả nhà gồm 2 người lớn, 2 trẻ em (1 trẻ em dưới 4 tuổi và 1 trẻ em dưới 12 tuổi). Combo này áp dụng đến hết 30/11/2021.

Với các tỉnh gần Hà Nội, khách tự đi bằng xe riêng có thể lựa chọn nhiều quỹ phòng giá hấp dẫn, rẻ chỉ bằng gần 50% so với trước. Đơn cử, giá nghỉ tại Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc) khoảng 1,5 triệu đồng/phòng/đêm cho 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; thay vì trước đó phải 2,7-2,8 triệu đồng/đêm.

Sở dĩ hiện nay các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có giá phòng rẻ như vậy, chị Thơm đưa lý do, một phần vừa do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đang kích cầu du lịch, một phần do hiện đang là thời điểm thấp điểm của du lịch.

Hiện, các voucher Vinpearl đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng... đang được các công ty du lịch bán ra thị trường với mức giá chỉ 750.000 đồng mỗi người sẽ vừa được ở trong không gian tiêu chuẩn 5 sao, vừa được phục vụ ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn.

Nguồn: http://danviet.vn/bung-no-combo-nghi-duong-sieu-re-sau-gian-cach-chi-vai-tram-nghin-dong-tron-goi-moi-khach-502021291016202751.htm