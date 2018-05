Phát hiện sinh vật giống Quái vật Chân to, lập tức bắn chết

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 05:00 AM (GMT+7)

Một con “quái vật” khổng lồ bí ẩn vừa được phát hiện ở nơi nhiều người nhìn thấy “Bigfoot”, tờ Daily Star đưa tin.

Sinh vật giống Quái vật Chân To bị bắn chết ở bang Montana nước Mỹ

Sinh vật giống Quái vật Chân To được nhìn thấy gần một trang trại ở bang Montana nước Mỹ hồi đầu tuần, khiến người chủ trang trại gọi cho kiểm lâm địa phương.

Khi hai kiểm lâm đến nơi, họ bắn chết con vật bí ẩn trước khi nó có thể tấn công vật nuôi.

Nhưng khi kiểm lâm đến gần, họ nhận ra con vật không giống bất cứ con gì họ từng thấy.

Một bức ảnh cho thấy nó có hàm răng to, lông màu nâu xù xì và quá to so với một con chó.

Thi thể của nó đã được đưa đến phòng thí nghiệm động vật hoang dã, nơi ADN sẽ được xét nghiệm.

Hiện vẫn chưa có công bố chính thức về việc đây là con gì. Suy đoán về nó đang tràn lan trên mạng vì bang Montana là nơi có nhiều người nói rằng họ đã thấy Bigfoot.

Một người bình luận: “Nó trông giống một con gấu xám Bắc Mỹ, có thể bị đói”. Người khác nói thêm: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Cái tai tròn đó đã thuyết phục tôi”.

Gấu xám Bắc Mỹ xuất hiện nhiều trong bang và được cho là hung hăng hơn so với gấu đen, đặc biệt là khi bảo vệ gấu con.