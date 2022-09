Nhờ chồng lấy giúp khăn tắm mà không biết kẻ gian trong nhà, người phụ nữ gặp kết cục kinh hoàng

Thứ Năm, ngày 22/09/2022 18:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nghe thấy tiếng động tưởng chồng đã về, người vợ liền gọi với ra nhờ lấy hộ khăn tắm mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập.

Vào năm 2009, một vụ án giết người xảy ra tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến dư luận nước này một phen rúng động.

Theo đó, nghi phạm Sun He là một kẻ thất nghiệp, sống qua ngày bằng việc ăn cắp vặt. Hắn từng bị đưa đến đồn công an nhiều lần nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, không chịu hối cải.

Trong một lần, hắn nhắm đến khu người giàu nơi vợ chồng cô Zhang Lili và anh Wang Tian đang sinh sống. Đúng vào ngày hôm đó, anh Wang Tian có công việc đột xuất phải ở làm thêm giờ, không có mặt ở nhà nhà sớm như thường lệ, chẳng ngờ đó lại là ngày cuối anh được nhìn thấy vợ mình.

Khi trời tối, Sun He bắt đầu trèo cầu thang để đột nhập trong khu nhà. Sau khi nghe chóng trước cửa nhiều căn hộ, hắn phát hiện nhà cô Zhang Lili không có tiếng động gì nên lặng lẽ cạy cựa đi vào.

Thấy trong nhà tối om, kẻ này lập tức đi xung quanh tìm kiếm vật có giá trị để lấy trộm. Ngay sau đó, hắn phát hiện đèn phát ra từ một phòng tắm và có một người phụ nữ đang ở trong đó, chính là cô Zhang Lili. Người vợ có thói quen tắt đèn phòng khi không sử dụng để tiết kiệm điện. Lúc đi tắm, cô cũng vô tư mở hé cửa phòng tắm vì nghĩ rằng chỉ có một mình ở nhà.

Ảnh minh họa.

Trong lúc mải nhìn ngắm cô Zhang Lili, kẻ trộm vô tình đập người vào cạnh bàn, gây ra tiếng động. Tuy nhiên, người phụ nữ lại tưởng chồng mình đã về nên liền gọi với ra nhờ lấy họ chiêc khăn tắm.

Nhân cơ hội này, Sun He đã tiếp cận cô Zhang Lili. Khi vừa quay lại, cô phát hiện kẻ lạ đột nhập nên đã vội hét hớn. Trong lúc chột dạ, gã đàn ông đã đập đầu cô Zhang Lili vào tường rồi liên tục tấn công vào đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh rồi vội vàng tháo chạy. Khi anh Wang Tian về đến nhà, người vợ đã không hơi thở do mất máu quá nhiều.

Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra vụ án, thông camera an ninh, lực lượng chức năng cho rằng Sun He rất khả nghi nên đã bắt giữ khi hắn chuẩn bị lên tàu hỏa chạy trốn. Tại cơ quan công an, Sun He đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Ngày 8/10/2009, tòa án tỉnh Chiết Giang đã kết án Sun He tử hình vì tội trộm cắp và giết người.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nho-chong-lay-giup-khan-tam-ma-khong-biet-ke-gian-tr...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nho-chong-lay-giup-khan-tam-ma-khong-biet-ke-gian-trong-nha-nguoi-phu-nu-gap-ket-cuc-kinh-hoang-a551868.html