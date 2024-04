Người đàn ông liều mình nhảy từ trên cầu xuống sông cứu người, danh tính khiến ai cũng nể phục

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 26/3, người đàn ông tên Vương Hướng Thành như thường lệ trở về nhà sau khi kết thúc ca làm đêm. Khi đi ngang qua cầu Hà Khẩu, thị trấn Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ông bất ngờ thấy một thanh niên đột nhiên chạy với theo, giọng hớt hải. Anh ta nói có một người phụ nữ đã rơi xuống sông và anh thì không biết bơi.

Không chút do dự, ông Vương cởi giày và áo khoác, bước qua lan can cầu, lao xuống từ độ cao 10m để cứu người. Do hai ngày trước ở đây có mưa lớn khiến nước sông dâng cao và chảy xiết, ông Vương mất một hồi lâu mới tiếp cận và túm được vào áo khoác của người phụ nữ từ phía sau. Điều không ai ngờ được là sau đó dù ông rất cố gắng nhưng không thể kéo người phụ nữ kia vào bờ, thậm chí hai người con bị cuốn đi xa hơn.

Ông Vương cởi giày và áo khoác, bước qua lan can cầu, lao xuống từ độ cao 10m để cứu người. Ảnh: 163.

“Tôi phải trấn an người rơi xuống nước không được hoảng loạn, nếu không tôi chẳng những không cứu được cô ấy mà cả hai còn gặp nguy hiểm. Tôi không biết quãng thời gian cứu cô ấy kéo dài trong bao lâu nhưng lúc đó toàn thân cảm thấy dường như kiệt sức, khó có thể trụ nổi. Nếu một mình bơi về bờ, chắc chắn tôi có thể nhưng tôi không cho phép mình buông người phụ nữ ấy ra”, ông Vương cho biết.

Người phụ nữ liên tục nói xin lỗi ông Vương: "Xin lỗi chú, cháu đã làm chú bị liên lụy. Cháu không muốn chú gặp nguy hiểm". Ông Vương yêu cầu người phụ nữ giữ bình tĩnh để mình đưa vào bờ, nếu không cả hai sẽ cùng chết. Rất may lúc đó lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo của người dân đã có mặt kịp thời. Nhờ sự giúp sức của họ, cả ông Vương và người phụ nữ đều vào bờ an toàn.

Vợ con ở nhà nghe tin ông Vương lao xuống nước cứu người thì vô cùng lo lắng.

Họ thắc mắc tại sao ông lại liều lĩnh như vậy khi đã ngoài 60 tuổi, ông không nghĩ tới hậu quả sao? Ông Vương cho biết, lúc ấy, bản thân thấy nguy hiểm thì lao xuống giúp chứ không nghĩ được nhiều như vậy.

Sau khi được cứu hộ đưa lên, cơ thể ông lạnh run, đầu óc hơi choáng. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện. Sau đó, ông Vương đã được thực hiện nhiều cuộc kiểm tra tại bệnh viện và kết quả cho thấy nhịp tim không ổn định. Bất đắc dĩ phải nằm trên giường bệnh mấy tiếng đồng hồ, ông Vương nhất quyết đòi xuất viện vì lo không kịp ca làm buổi tối.

Ông Vương mất một hồi lâu mới tiếp cận và túm được vào áo khoác của người phụ nữ từ phía sau. Ảnh: 163.

Bà Xu, một nhân chứng chia sẻ: "Khoảnh khắc đó thật bất ngờ. Tuổi đó mà nhảy từ độ cao 10m xuống nước thực sự rất nguy hiểm. Tôi nghĩ ông ấy thật dũng cảm".

Qua tìm hiểu, được biết ông Vương Hướng Thành là một quân nhân đã nghỉ hưu, quê ở làng Phục Hưng, thị trấn Ngọa Long, quận Tiêu Nam, thành phố Hiếu Cảm. Khi được hỏi liệu có sợ khi nhảy xuống nước không, ông cho biết:

“Lúc nhìn thấy ai đó rơi xuống nước, tôi đã rất lo lắng. Tôi chỉ muốn cứu người đó lên thật nhanh mà không hề nghĩ đến bất cứ điều gì khác và cũng không có thời gian để nghĩ về nó".

Ngay sau khi câu chuyện được lan tỏa trên mạng xã hội, ai nấy đều thể hiện sự cảm phục trước lòng dũng cảm của ông Vương Hướng Thành.

“Chính quyền quận nên khen thưởng ông vì lòng dũng ấy. Thật đáng tự hào về một người lính như ông.”

“Một người đàn ông đã 63 tuổi không màng hiểm nguy nhảy từ độ cao 10 mét. Tôi vừa kiểm tra thấy nhiệt độ sáng nay chỉ có 11 độ, điều đó có nghĩa là nước sông lạnh chẳng khác nào băng. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến ông trong sự ngưỡng mộ”.

"Đọc xong câu chuyện về ông Vương, tôi càng thấy thêm tự hào vì cha mình cũng là một người lính. Mong rằng sẽ còn nhiều điều tốt đẹp nữa được lan toả trong xã hội này".

