Nghe hàng xóm nhắc mới biết mình bỏ quên con gái trong đám cháy, bà mẹ nhận "gạch đá" vì lý do này

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 11:33 AM (GMT+7)

Sự việc sau khi được đăng tải đã khiến dân mạng hết sức phẫn nộ.

Ngày 21/7, khu nhà tập thể ở đường Tây Thành, thành phố Vĩnh Khang, Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Điều tra sơ bộ cho nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn là do một người đã để sạc điện thoại trên giường nên gây ra chập điện. May mắn là đám cháy không gây ra thiệt hại về người và thiệt hại lớn về tài sản.

Vào khoảnh 13h, lực lượng cứu hỏa sau khi nhận được tin báo đã lập tức di chuyển đến hiện trường để chữa cháy. Lúc này, một người mẹ đã chạy đến, giọng nói hoảng sợ, nước mắt nước mũi đầm đìa nhờ lính cứu hộ giải cứu con gái mình đang còn mắc kẹt trong căn hộ.

Người mẹ họ Ôn kể lại rằng khi nghe thấy tiếng còi của xe cứu hỏa đã vội bế con trai chạy xuống lầu để chạy thoát. Cô thở phào vì đã ôm con chạy đi kịp thời trước khi đám cháy lan rộng.

Trong lúc đang hóng chuyện cùng hàng xóm, chị Ôn được một người nhắc nhở mới sực tỉnh nhớ ra mình chỉ bế con trai mà quên mất con gái vẫn đang còn ở trong phòng. Người mẹ đã vội vã chạy đến chỗ lực lượng cứu hỏa để nhờ sự giúp đỡ.

Bé gái đã được lính cứu hỏa đưa ra ngoài an toàn. Đội cứu hộ tìm thấy cô bé trong tình trạng đang nằm im lìm, rất may cô bé chỉ đang ngủ say chứ không phải ngất xỉu cho ngạt khói.

Sự việc sau khi được đăng tải đã khiến dân mạng hết sức phẫn nộ. Ở tình huống nguy hiểm "ngàn cân treo sợi tóc" mà người mẹ chỉ biết bảo vệ cho con trai mà quên hẳn tính mạng của con gái, hành vi này thật khó chấp nhận. Nhiều ý kiến cho rằng người mẹ chắc hẳn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, chỉ coi trọng con trai nên mới có thể đãng trí khó tin đến như vậy.

