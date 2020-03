Nga: Gấu con chết cóng vì gấu mẹ bị những kẻ mang cưa máy đến tấn công

Thứ Tư, ngày 04/03/2020 16:39 PM (GMT+7)

Hai con gấu con bị chết cóng, đông cứng hoàn toàn sau khi gấu mẹ bị hai kẻ mang theo cưa máy đến tấn công, buộc gấu mẹ phải rời khỏi hang.

Hai con gấu con chết cóng sau khi mẹ rời hang.

Theo Daily Mail, xác hai con gấu con được các chuyên gia đi tuần tra trong rừng ở Anuchinsky, vùng Viễn Đông Nga, phát hiện.

Cuộc điều tra sau đó khẳng định hai con gấu con chết cóng vì gấu mẹ bị những kẻ chặt cây xua đuổi.

Cảnh sát Nga đã xác định danh tính những người đàn ông liên quan đến vụ việc, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Một người dân địa phương nói những kẻ chặt cây khi đó say rượu. “Anh ta uống say sau khi làm việc, cầm cưa vào trong hang, nghĩ rằng đánh thức gấu ngủ say là một ý hay”, người dân địa phương nói.

Gấu mẹ không bao giờ quay trở lại hang sau khi bị thương.

“Gấu mẹ tỉnh giấc, phản kháng quyết liệt. Những người đàn ông cầm cưa máy tấn công con gấu, khiến nó bị thương buộc phải bỏ chạy khỏi hang”, nguồn tin nói thêm.

Tờ Siberian Times dẫn lời Dmitry Pankratov, nhân viên Cục quản lý động vật hoang dã, nói gấu mẹ sống sót sau cuộc chạm trán. Điều đau lòng là nó không bao giờ quay trở lại hang, nơi có hai con gấu con đang ngủ say.

“Chúng tôi xác nhận hai con gấu con bị mẹ bỏ rơi vì chạm trán với những kẻ mang theo cưa máy. Gấu mẹ còn sống nhưng nó không bao giờ quay trở lại hang”, Pankratov nói.

