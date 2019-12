Hàng chục con gấu đói Bắc cực "đại náo" ngôi làng Nga

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 11:45 AM (GMT+7)

Một ngôi làng ở Nga đã bị "xâm chiếm" bởi hơn 50 con gấu Bắc cực đói bụng, phải săn lùng thức ăn trên đất liền do băng tan, theo ghi nhận từ Quỹ bảo tồn động vật hoang dã (WWF).

Hơn 50 con gấu Bắc cực đã "xâm chiếm" ngôi làng Ryrkaypiy phía Bắc nước Nga để tìm thức ăn (Ảnh: CNN)

Ryrkaypiy, ngôi làng nằm ở khu vực Chukotka phía Bắc nước Nga, hiện đang phải nhờ các đội tuần tra giám sát, với những chiếc xe buýt đặc biệt được dùng để đưa đón trẻ em tới trường học và nhà trẻ.

Các sự kiện công cộng tại ngôi làng này cũng bị hủy bỏ vì "cuộc xâm lăng” của gấu Bắc cực. Các cuộc tụ tập đông đảo của loài động vật này đang trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.

Tatyana Minenko, người đứng đầu đội tuần tra gấu của làng, nói: "Đàn gấu có nhiều độ tuổi khác nhau, từ con trưởng thành đến cả những con non đi theo đàn con với mẹ của chúng. Phần lớn những con gấu này đều gầy yếu."

Ryrkaypiy chỉ có dân số khoảng 500 người, nhưng có tới 56 con gấu Bắc Cực đã được phát hiện lởn vởn tại đây ở nhiều thời điểm khác nhau. Theo WWF, đây không phải là điều bất thường, tuy nhiên số lượng gấu vào làng đang tăng nhanh.

"Điều này đang khẳng định xu hướng rằng: số lần chạm trán giữa con người và động vật ăn thịt ở Bắc Cực đang gia tăng", Quỹ bảo tồn động vật hoang dã cho biết trên trang web của tổ chức, "Lý do chính của hiện tượng này là sự suy giảm của khu vực băng biển do biến đổi khí hậu. Trong trường hợp không có lớp băng, các loài động vật lớn buộc phải lên đất liền để tìm kiếm thức ăn."

Các cuộc tụ tập đông đảo của gấu Bắc cực đang trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu (Ảnh: The Siberian Times)

Mikhail Stishov, điều phối viên dự án đa dạng sinh học ở Bắc cực của chi nhánh WWF tại Nga, nói rằng: "Nếu có đủ băng, những con gấu sẽ đi xa hơn về phía bắc để săn hải cẩu. Nhưng do lớp băng không đủ dày, chúng sẽ phải lên bờ và có thể đi vào ngôi làng của con người do cơn đói và cũng do hiếu kỳ. Mùi chất thải của con người có thể thu hút loài động vật này, bất luận việc vẫn có sẵn các nguồn thức ăn khác.

Việc tụ tập những con gấu Bắc cực tại Ryrkaypiy đang trở nên thường xuyên hơn. Chúng tôi phải tìm cách tốt nhất để thích nghi và tránh xung đột với các con vật này."

