Nằm tắm nắng trên bãi biển, bị cua bò vào tai lúc nào không biết

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 18:00 PM (GMT+7)

Một người đàn ông bị cua bò vào trong tai trong khi tắm nắng ở Abu Dhabi, gây đau đớn dữ dội.

Chuyện lạ Thế giới Sự kiện:

Con cua sau khi được gắp ra khỏi tai người đàn ông.

Theo Daily Mail, người đàn ông 38 tuổi gọi là L.E, đã trải qua một cuộc nội soi loại bỏ sinh vật lạ sau khi nằm thư giãn bên bờ biển vào ngày 18.11 tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

“Tôi đang tắm nắng trên bãi biển thì đột nhiên thấy có con gì bò vào trong tai. Tôi không biết nó là gì nhưng cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng tôi không ngờ đó là một con cua”, bệnh nhân nói trên Gulf News.

Chịu đau đớn nặng nề, người đàn ông đã đến bệnh viện. “Chúng tôi phát hiện một con cua nhỏ trong ống tai phải của bệnh nhân”, bác sĩ Prabir Paul nói.

Các bác sĩ đưa một ống nhỏ vào trong tai bệnh nhân để đưa con cua nhỏ ra ngoài mà không làm tổn thương tai.

Bác sĩ Paul nói bệnh nhân rất may mắn khi không bi tổn thương. Bệnh nhân chia sẻ: “Tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. May mắn là các bác sĩ đã can thiệp kịp thời. Các bác sĩ cũng đã giúp tôi cảm thấy bình tĩnh hơn”.

Philip Robinson, một bác sĩ tai tại Đại học bệnh viện Bristol NHS Trust, Chủ tịch Hiệp hội Tai mũi họng Anh, nói về những nguy hiểm gây ra bởi những con vật bò trong tai.

“Những sợi lông ở lối vào ống tai và lớp ráy tai đóng vai trò là rào cản và ngăn chặn côn trùng và các mảnh vụn xâm nhập vào bên trong”, Robinson nói. “Nhưng một số sinh vật sống bằng cách nào đó vẫn xâm nhập vào bên trong và bị mắc kẹt. Có trường hợp nhện đi qua màng nhĩ, khiến bệnh nhân cảm thấy như có tiếng trống đập dồn dập”.

