Mẹ tiến hành kế hoạch trả thù kinh hoàng vì cho rằng con bị bắt nạt ở trường

New York Post đưa tin, Jennifer Nelson (35 tuổi, ở Shirley, hạt Suffolk, Long Island, Mỹ) bị buộc tội cố ý giết người sau khi đâm xe vào một nam sinh 15 tuổi trong bãi đậu xe của cửa hàng bánh mì tròn tại Manhattan hồi tháng 10/2022.

Theo các nhà chức trách, Nelson đã đâm vào cậu bé 15 tuổi khiến cậu ngã xuống đất, sau đó “tiếp tục lái ô tô xán qua nạn nhân, lên lề đường, lùi lại rồi điều khiển xe cán qua bé trai một lần nữa”. Vụ tấn công kinh hoàng khiến bé trai bị gãy nhiều xương chậu, 6 xương sườn, thủng phổi, có nhiều vết bầm tím và trầy xước.

Các công tố viên cho biết, sau khi lái ô tô đâm vào nam sinh 15 tuổi và cán qua cậu 2 lần liên tiếp, Nelson cố gắng đổ chiếc Honda Passport 2020 đang thuê của mình lấy một mẫu xe khác hòng đánh lạc hướng cảnh sát. Được biết, người phụ nữ làm vậy vì cho rằng nam sinh này đã bắt nạt con trai mình ở trường.

“Nỗ lực hết sức sai lầm của bị cáo này nhằm trả thù cho cậu con trai là không thể bào chữa được. Các công dân không thể tự mình giải quyết mọi việc theo ý mình, thay vào đó, họ nên hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để tìm kiếm công lý trong mọi trường hợp”, Biện lý Raymond Tierney của quận Suffolk chia sẻ.

Người phụ nữ đâm ngã nam sinh 15 tuổi, sau đó cán qua người nạn nhân 2 lần liên tiếp. Ảnh: Google

Nelson đã bị buộc tội cố ý giết người cấp độ 2, tấn công cấp độ 1, liều lĩnh gây nguy hiểm cấp độ 1 và tội rời khỏi hiện trường vụ tai nạn dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Hiện, người phụ nữ vẫn được tại ngoại, sẽ trở lại tòa án xét xử vào ngày 21/3.

Một việc tương tự đã xảy ra vào trưa ngày 2/8/2022 tại Trung Quốc. Global Times dẫn thông tin từ cảnh sát cho hay sau trận cãi vã, người đàn ông họ Zhang đã lái ô tô đâm và chèn qua người bạn gái họ Wang nhiều lần. Tuy được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng Wang không qua khỏi.

Sau khi gây án, Zhang đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng anh ta nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ vào 15h cùng ngày. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, Zhang cố tình đam Wang bằng chiếc xe SUV màu trắng ở bãi gửi xe, khiến cô ngã xuống đất. Anh ta còn lao thẳng xe vào những người cố gắng can thiệp để đưa Wang đến nơi an toàn.

Tiếp đó, người đàn ông điểu khiển ô tô cán qua người bạn gái đang nằm bất tỉnh trên mặt đất ít nhất 3 lần nữa. Chiếc ô tô đỗ phía sau khu vực nạn nhân nằm cũng bị chiếc xe của Zhang đâm, dẫn đến dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.

Vụ việc đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều cư dân mạng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Zhang, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, đưa ra mức phạt nặng với người đàn ông này.

