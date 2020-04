Lần đầu ngồi máy bay tiêm kích trong ngày sinh nhật, người đàn ông bấm nhầm nút và cái kết nhớ đời

Một người đàn ông 64 tuổi tại Pháp đã có một phen hồn vía lên mây sau món quà sinh nhật bất ngờ từ những người đồng nghiệp của mình.

Hình ảnh người đàn ông Pháp trước khi nhận món quà sinh nhật "đứng tim" trên máy bay tiêm kích (Ảnh: Không quân Pháp)

Người đàn ông giấu tên trên, hiện đang là Giám đốc một công ty quốc phòng, được các nhân viên công ty mình sắp xếp một chuyến bay thử đặc biệt trên ghế sau một chiếc máy bay tiêm kích, dù ông chưa bao giờ bày tỏ mong muốn được di chuyển bằng máy bay.

Tuy nhiên, chuyến bay trên chiếc tiêm kích Dassault Rafale B, xuất phát từ căn cứ không quân Saint-Dizier ở tây bắc nước Pháp, mà các nhân viên trên dành tặng ông sếp của mình suýt chút nữa trở thành “thảm họa”.

Theo biên bản vụ việc được ghi lại bởi các điều tra viên, người đàn ông này không biết mình đã vô tình kích hoạt nút bật ghế sau khỏi khoang máy bay, khi ông cố nắm lấy nó để tìm cách "tự ổn định" lúc phi công đang điều khiển chiếc tiêm kích với tốc độ lên tới 514 km/h.

Biên bản cũng cho biết thêm: "Trước đó, vị khách này phải cùng một lúc tiếp thu những hướng dẫn về ghế ngồi, cách đội mũ bảo hộ và kích hoạt ghế tự phóng. Việc một người không có kiến thức gì về hàng không, cũng như chưa bao giờ được ngồi trên máy bay quân sự, phải tiếp thu một lượng lớn thông tin trong một thời gian quá ngắn ngủi như vậy khiến ông trở nên căng thẳng,”

Chính cảm giác hụt hẫng, đảo lộn khi lên cao đã khiến ông bị bất ngờ, sau đó là hoảng loạn và vô tình kích hoạt chức năng ghế phóng thoát hiểm.”

Ngoài ra, các nhân viên y tế cũng từng cảnh báo rằng vị khách có thể sẽ cảm thấy cơ thể như bị lộn ngược ngay sau khi cất cánh và khi phi công thực hiện động tác lái máy bay theo hướng thẳng đứng. Chính điều này đã gây tâm lý hoảng loạn của ông và dẫn tới tai nạn đáng tiếc kể trên.

Nhưng rất may, người đàn ông này không gặp vấn đề gì sau tai nạn, và đã tiếp đất an toàn trên một cánh đồng bằng phẳng gần biên giới Pháp- Đức sau khi kịp thời bung dù. Chiếc tiêm kích sau đó cũng hạ cánh an toàn, phi công chỉ bị xây xát nhẹ ở vùng mặt vì những mảnh vỡ kính máy bay khi ghế sau phóng ra ngoài.

Hiện các cuộc điều tra về vụ tai nạn này vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

