Kiên cường vượt qua nghịch cảnh tật nguyền, lại đột tử vì... kẹo dẻo

Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 13:50 PM (GMT+7)

Mia Austin, cô gái nổi tiếng với cuộc chiến chống lại hội chứng liệt nửa người hiếm gặp từ năm 21 tuổi, đã đột ngột qua đời khi cố gắng bắt chước thử thách trong một chương trình truyền hình.

Mia Austin đột ngột qua đời sau khi bị miếng kẹo dẻo làm nghẹn thở (Ảnh: Wales News Service)

Thảm kịch xảy ra đối với Mia khi cô đang được mẹ chở đi mua sắm trong một kỳ nghỉ của 2 người ở xứ Wales. Lúc đó, Mia có ý muốn được mua một bịch kẹo dẻo để bắt chước thử thách của các thí sinh trong một gameshow có tên Love Island.

"Trong chương trình trên, các thí sinh đã thực hiện thử thách nuốt càng nhiều kẹo dẻo vào miệng càng tốt, nên con bé muốn được làm điều tương tự với hai người bạn của nó," mẹ của Mia cho biết trong buổi điều trần với cảnh sát.

Bà cũng tiết lộ đã đề nghị cắt vụn các viên kẹo cho vào miệng con gái mình, nhưng Mia lắc đầu tỏ ý không muốn.

Rồi sự việc trở nên nghiêm trọng khi Mia bị nghẹn kẹo dẻo và trở nên khó thở. Các nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng được gọi đến khu nghỉ dưỡng của 2 mẹ con ở Abersoch, phía bắc xử Wales, nhưng đã quá muộn.

Theo các điều tra viên, những miếng kẹo dẻo sau khi được đưa vào miệng của Mia đã làm tắc nghẽn khí quản, gây ngạt thở thở do cô không thể tự khạc chúng ra.

Mia Austin bị mắc “hội chứng khóa trong” sau một cơn đột quỵ ở tuổi 21. Đây là một hội chứng rất hiếm gặp, những người bị mắc dù vẫn tỉnh táo, có ý thức nhưng cơ thể bị tê liệt hoàn toàn và không biểu lộ được nét mặt hoặc các chuyển động cơ bắp như cử động chân tay, nuốt, nói hoặc thở.

Hội chứng này đã khiến Mia phải ngồi xe lăn, chỉ được ăn thức ăn dạng lỏng hoặc mềm, và giao tiếp với người khác thông qua bảng chữ cái và một máy tính được gắn vào xe lăn.

Mia Austin trước thời điểm bị đột quỵ và mắc hội chứng khóa trong (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)

Dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, song cô gái đến từ Liverpool, Anh vẫn cố gắng vượt qua nghịch cảnh khi tiếp tục đi du lịch và thực hiện nhiều công việc từ thiện, như ngủ ngoài đường qua đêm để quyên góp tiền và nâng cao nhận thức về những người vô gia cư. Cô còn đến Châu Phi để hỗ trợ cung cấp đồ chơi, sách vở cho trẻ mồ côi và các trường học có điều kiện khó khăn.

Năm 2018, Mia cho ra mắt cuốn sách có tên In the Blink of a Eye (tạm dịch là Trong nháy mắt), mô tả những ký ức của cô kể từ khi bị đột quỵ và ghi lại hành trình chống chọi với Hội chứng khóa trong từ lúc nằm viện cho đến khi về nhà. Cô còn được vinh dự nhận giải thưởng “Người phụ nữ của năm tại vùng Merseyside” nhờ những nghị lực phi thường của mình.

