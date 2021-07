Con trai ngày nào cũng đi học muộn, mẹ bí mật đi theo tìm nguyên nhân thì phát hiện sự thật ngã ngửa

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 19:30 PM (GMT+7)

Người mẹ không khỏi ngỡ ngàng khi biết được kẻ ngáng đường cậu con trai nhà mình lại chính là một chú mèo.

Chắc hẳn phụ huynh nào cũng từng đau đầu với việc con cái viện đủ mọi lý để vòi vĩnh nghỉ học hoặc đi học muộn.

Mới đây, một bà mẹ ở Nhật Bản đã lên mạng xã hội "bóc phốt" lý do cậu con trai bé bỏng luôn đi học muộn. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng.

"Hôm nay mình đã biết lý do tại sao cô giáo hay phàn nàn về việc cậu con trai lần nào đến trường cũng muộn mất vài phút. Đã thế cu cậu còn nói dối tại mẹ trang điểm lâu quá nên đưa con đến muộn. Hóa ra hôm nào cũng nựng mèo nhà người ta. Thật là quá đáng mà!".

Thì ra người mẹ sau khi nghe thấy cô giáo phản ánh rằng cậu bé hôm nào cũng đến lớn muộn đã lén đi theo sau cậu bé cả quãng đường để tìm hiểu lý do. Người mẹ không khỏi ngỡ ngàng khi biết được "kẻ ngáng đường" cậu con trai nhà mình lại chính là một chú mèo trên đường.

Mỗi khi đến lớp, cậu bé sẽ cưng nựng, vuốt ve nó đến si mê mà quên mất cả thời gian vào lớp.

Sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được tương tác mạnh mẽ từ dân mạng. Đa số đều xuýt xoa trước hành động quá đỗi dễ thương của bé con này.

Một số bình luận của dân mạng:

"Lý do đi học muộn chính đáng quá. Là tôi chắc cũng đi học muộn mất". "Ngày xưa mình cũng hay đi học muộn lắm, cơ mà toàn đi chơi với bạn bè thôi chứ chưa bao giờ đi chơi với chú mèo cả". "May mà bà mẹ đi theo nên phát hiện lý do này. Chứ không ít phụ huynh là sẽ mắng con mình luôn đấy".

