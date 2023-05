Con trai đến tuổi đi học mẫu giáo, ông bố mạnh tay chi hơn 20 tỷ làm một việc gây choáng

Anh chia sẻ với phóng viên, con trai anh năm nay 3 tuổi nên hai vợ chồng đã đi tìm trường mầm non cho con. Khi đi tham khảo các trường mẫu giáo gần nhà, anh vẫn cảm thấy lo lắng về vấn đề an toàn của con trai.

Người đàn ông sợ giáo viên ở các trường này không đủ tốt, không thể chăm sóc con trai một cách tận tình và chu đáo. Anh cũng suy nghĩ đến chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.

Người bố hy vọng con trai sẽ được học tập và trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian đi học. Ảnh: Ettoday

Sau một thời gian đắn đo, anh Hứa quyết định chi 6 triệu NDT để xây dựng một trường mầm non. Ngôi trường này sẽ do chính anh quản lý, tự thuê giáo viên và chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp, thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn cho con trai và các bạn học khác.

Anh Hứa đã chi 450.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng) để thiết kế lớp học. Số tiền còn lại sử dụng vào việc trang trí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phục vụ tối đa việc học của các bạn nhỏ.

Đặc biệt, bên cạnh cơ sở vật chất cơ bản, trường mầm non do anh Hứa xây dựng còn có phòng vẽ tranh, phòng xem phim, bể bơi, sân tập thể dục, phòng trò chơi, cầu trượt. Không gian bên ngoài trường học có cây xanh, bãi cỏ để trẻ vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Thông qua video, có thể thấy ngôi trường trông vô cùng khang trang, rộng rãi, sạch sẽ và đầy đủ. Do thời tiết ở địa phương vào mùa đông rất lạnh giá, anh Hứa đã lắp thêm hệ thống sưởi dưới sàn nhà để đảm bảo giữ ấm cho học sinh, giáo viên.

Theo lời kể của anh Hứa, trường mầm non này mất 7 tháng để xây dựng và hoàn thiện. Khi xây dựng ngôi trường, anh đặt nhiều tâm huyết với mong muốn con trai và các em nhỏ cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

"Tôi rất vui vì xây được ngôi trường do chính mình làm chủ, đây cũng là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi hy vọng con trai sẽ được học tập và trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian đi học", người đàn ông nói.

Ngôi trường mầm non trong rất khang trang và rộng rãi.

Dự kiến trường sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6/2023 với mức học phí ban đầu khoảng 3.980 NDT/kỳ (hơn 13 triệu/kỳ), chưa bao gồm chi phí ăn uống, sinh hoạt.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện xây trường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với những ý kiến trái chiều.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng: - Ông bố chịu chi, sau chia sẻ này của anh Hứa, tôi cũng muốn gửi con vào đây học. - Đúng là bố của người ta không bao giờ làm tôi thất vọng. - Học phí như vậy cũng không quá đắt đâu. Học phí mẫu giáo ở Thượng Hải là hơn 10.000 NDT/tháng cơ. - Phụ huynh lo lắng hơi thoái quá, nếu sợ đủ đường như vậy, liệu có đủ tiền để xây dựng trường tiểu học, THCS, THPT, đến cả đại học được không?

