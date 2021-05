Cô gái cheo leo trên cột đèn cao 8m, hành động bất ngờ sau đó làm ai nấy sợ thót tim

Thứ Bảy, ngày 29/05/2021 19:22 PM (GMT+7)

Hành động của cô gái đã thu hút sự chú ý của không ít người đi đường và cảnh sát, gây nên tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Nhận được tin báo của người dân về vụ việc, cảnh sát đã ngay lập tức điều động một xe thang, một xe cấp cứu và một xe cứu hỏa tới hiện trường. Vào thời điểm đó, hiện trường có rất nhiều phương tiện đang lưu thông. Do vậy, các lực lượng chức năng phải rất vất vả để có thể giải cứu cô gái đang trong trạng thái tâm lý không bình thường.

Theo lời kể của các nhân chứng, cô gái trẻ đó buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo màu vàng nhạt cùng quần đùi màu đen. Cô gái đứng trên cột đèn biển báo, vẫy tay liên tục khiến nhiều người lo lắng, sợ cô sẽ rơi xuống dưới.

Cô gái hết đứng lại nằm trên cột đèn biển báo cao 8m làm ai nấy hoảng hồn.

Ở phía dưới, lính cứu hỏa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các tấm đệm hơi, phòng trường hợp cô gái nghĩ quẩn, nhảy xuống bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, họ liên tục thuyết phục, động viên và khuyên cô gái không nên cử động.

Vậy nhưng, cô gái dường như không nghe lời khuyên can, bất ngờ vùng lên nhảy thẳng xuống dưới. May mắn, các tấm nệm hơi được đặt trước đó đã bảo vệ, giúp cô gái không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Dù vậy, tinh thần và cảm xúc của cô gái vẫn rất kích động và hỗn loạn, không rõ có phải vì cô gặp vấn đề về tâm lý, phát sinh trục trặc về tình cảm hay đang say rượu hay không.

Cô gái ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám. Hiện, vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến cô gái trẻ có hành động dại dột như vậy.

Sự việc sau khi đươc chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, không ít người tỏ ra khó hiểu khi một cô gái có thể tay không trèo lên cột đèn cao tới 8m, đứng rồi lại nằm trên đó mà không bị ngã xuống.

“Cô ấy trèo lên để ngắm trăng máu hay sao”, một dân mạng để lại bình luận.

Một người khác thắc mắc: “Tại sao cô ấy leo được nhỉ? Người nhện phiên bản đời thực à?”.

