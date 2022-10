Clip cô gái cầu hôn bạn trai ở sân bay đạt 5 triệu lượt xem

Cô gái trẻ liên tục đi lại và hướng mắt về phía dòng người vừa xuống máy bay để tìm kiếm người yêu của mình.

Mỗi một cặp đôi đều có câu chuyện của riêng mình, có người mất 10 năm tìm hiểu yêu đương nhưng cũng có người chỉ vọn vẹn vào tháng nhưng đã xác định gắn bó cả đời.

Mới đây, đoạn clip TikTok ghi lại cảnh một cô gái cầu hôn người yêu tại sân bay Changi (Singapore) đã thu về hơn 5 triệu lượt xem chỉ sau ít ngày đăng tải.

Theo đó, vào ngày 15/10 vừa qua, cô gái đã chờ đợi bạn trai tại sảnh chờ sân bay. Trước đó, cô đã chuẩn bị hai chùm bóng bay lớn, trong đó có một chiếc hình nhẫn cầu hôn. Trên tay cô là tấm bảng in dòng chữ "Will You Mary Me" (Anh sẽ lấy em chứ) và một bó hoa tươi.

Cô gái trẻ liên tục đi lại và hướng mắt về phía dòng người vừa xuống máy bay để tìm kiếm bạn trai của mình. "Cô ấy đã đứng chờ ở đây 20 phút rồi", người chia sẻ clip cho biết.

Tuy nhiên, đoạn clip chỉ dừng lại ở việc cô gái đang chờ đợi chứ không cập nhật kết quả của màn cầu hôn đặc biệt này. "Tôi rời đi sau khoảng nửa tiếng, tôi rất tiếc vì không thể ở lại để xem đoạn kết của câu chuyện.Thế nhưng trước đó, tôi có thấy cô ấy tỏ ra vui vẻ và háo hức hơn sau khi gọi một cuộc điện thoại. Tôi đoán chuyến bay của người yêu cô ấy hạ cánh trễ một chút", người quay đoạn clip cho hay.

Dù vậy, đoạn clip vẫn thu hút vô số phản hồi của cộng đồng mạng. Đa số đều bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc dễ thương cũng như sự dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của cô gái.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Không biết đối phương sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy cảnh này nhỉ. Tôi tin rằng người đàn ông đó sẽ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì may mắn có được cô bạn gái này"; "Đúng là một cô gái mạnh mẽ, dám theo đuổi hạnh phúc của mình mà không để ý đến ánh mắt của mọi người"; "Tôi hy vọng cô ấy sẽ nhận được câu 'anh đồng ý' và thật hạnh phúc bên người mình yêu"; "Có khi nào cô gái đến nhầm sân bay nên mới chờ lâu như vậy không, mãi mà người bạn trai vẫn không xuất hiện"; "Tôi cho rằng người cô ấy định cầu hôn là một anh chàng thiếu quyết đoán nên bạn gái mới phải chủ động như thế. Nhưng dù sao vẫn hy vọng cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Chàng trai đừng ngu ngốc bỏ qua người vợ như vậy nhé".

