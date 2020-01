Bất ngờ trước khả năng cảm thụ âm nhạc của tinh tinh

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 13:00 PM (GMT+7)

Tinh tinh thích vỗ tay, gõ chân và lắc lư theo điệu nhạc, với con đực là những cá thể hoạt náo, theo một nghiên cứu mới được công bố.

Tinh tinh có khả năng cảm thụ âm nhạc mà chúng ta không ngờ tới? (Hình minh họa)

Điều này này hứa hẹn sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khuynh hướng âm nhạc của loài vượn lớn này.

Nghiên cứu trên được Đại học Kyoto, Nhật Bản thực hiện thông qua việc theo dõi 7 cá thể tinh tinh, khi chúng được cho nghe 6 nhạc phẩm piano có thời lượng 2 phút trong 6 ngày liên tục.

Thí nghiệm phát hiện ra rằng tinh tinh có một cảm thụ về nhịp điệu rất rõ ràng và trong lúc nghe nhạc, chúng thường lắc lư cơ thể, gật gù đầu hay thậm chí vỗ tay và giậm chân.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy những cá thể tinh tinh đực có nhiều khả năng cảm thụ giai điệu tốt hơn con cái, khi chúng hú hét nhiều hơn và lắc lư theo điệu nhạc trong thời gian dài hơn.

Trong báo cáo của mình, được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science, hai nhà nghiên cứu là tiến sĩ Yuko Hattori và giáo sư Masaki Tomonaga cho biết: "Trong khi con người không có sự khác biệt theo giới tính về khả năng âm nhạc, thì tinh tinh lại có độ nhạy cảm cao hơn với âm thanh ở những con đực, dù cả 2 đều có chung tổ tiên.

Điều này cũng có thể liên hệ với xã hội gia trưởng của loài tinh tinh, nơi những con đực thường hợp tác để bảo vệ lãnh thổ và các thành viên bầy đàn của mình."

Để hiểu thêm về khuynh hướng này, các nhà nghiên cứu đã chọn ra cá thể tinh tinh có phản ứng nhạy nhất với âm nhạc.

Sau đó, họ cho chú tinh tinh này, được đặt tên là Akira, đến các buổi nghe nhạc bổ sung, với 4 trải nghiệm kéo dài 2 phút trong 24 ngày.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cả các nhịp điệu ngẫu nhiên và đều đặn đều gây ra sự lắc lư nhịp nhàng ở Akira.

Các động tác trở nên rõ ràng hơn khi Akira đứng bằng 2 chân chứ không phải trên 4 chân. Thêm nữa, chú tinh tinh này thường nán lại lâu hơn ở những khu vực có phát nhạc. Điều này chứng tỏ tinh tinh có thể chủ động tìm kiếm sự kích thích từ âm nhạc.

Theo các tác giả, những phát hiện này còn chỉ ra nguồn gốc về hoạt động khiêu vũ ở tổ tiên chung của tinh tinh và con người.

"Ở con người, nghe nhạc tạo ra sự chuyển động nhịp nhàng, kích thích sự kết nối chặt chẽ giữa các khu vực thính giác và vận động trong não,” nghiên cứu viết, “Những kết quả này cho thấy các yếu tố tiên quyết cho âm nhạc và hoạt động khiêu vũ đã ăn sâu và tồn tại trong tổ tiên chung giữa con người và tinh tinh từ cách đây 6 triệu năm."

