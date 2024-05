Bạn có bao giờ tự hỏi loài động vật nào ngoài kia thích thưởng thức một chút rượu không? Chà, bạn có thể yên tâm, con người không phải là sinh vật sống duy nhất cảm thấy 'cơn thịnh nộ' của cơn say. Dưới đây là danh sách 5 'bợm nhậu' khét tiếng của thế giới động vật và cách chúng làm điều đó.

Chuột chù cây 'uống bia' trước khi đi ngủ

Loài Pen-Tailed Tree Shrews (Ptilocercus lowii) là một loài động vật có vú trong họ Ptilocercidae thường 'uống bia' trước khi đi ngủ.

Trong các khu rừng mưa ở Malaysia có loài Pen-Tailed Tree Shrews, loài này hàng đêm luôn khao khát mật hoa cọ lên men. Thứ mà chúng nhắm đến có hàm lượng cồn rất giống với bia, và trong khoảng hai giờ mỗi đêm, những con chuột chù này chắc chắn sẽ uống cạn nó. Đối với những con chuột chù này, đây là một việc làm hàng ngày và nó đã kéo dài hàng thiên niên kỷ. Dù vậy với 'đô bất tử' nên những con chuột chù này dù uống hàng ngày nhưng không bao giờ say,

Các nhà khoa học tin rằng việc tiêu thụ rượu hàng đêm với số lượng lớn này rất có lợi cho chuột chù, nó giúp quá trình trao đổi chất tốt hơn, tránh được nguy cơ tim mạch và giúp chúng tiêu thụ nhiều calo hơn khi ăn vặt. Đúng là tuyệt cú mèo.

Dơi Mỹ 'đô' cao hơn người anh em họ Ai Cập

Dơi ở Trung và Nam Mỹ thường xuyên ăn trái cây lên men và mật hoa. Tuy nhiên chúng hiếm khi cảm nhận được tác động của rượu mà chúng tiêu thụ.

Khi dơi có nồng độ cồn trong máu là 0,3% (Các bang ở Mỹ đều yêu cầu người lái xe phải có nồng độ cồn trong máu dưới 0,08%), thì chúng vẫn dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật. Trong khi đó những người họ hàng xa ở Ai Cập lại không làm được như thế và đã bị rơi khi đang di chuyển vì va vào các chướng ngại vật.

Mặc dù khó xác định lý do thực sự của điều này nhưng các nhà khoa học tin rằng dơi Ai Cập có khả năng chịu đựng rượu kém hơn vì chúng ăn ít trái cây lên men hơn.

Những chú chim sáp Bohemian phải đi cai nghiện

Chim Sáp Bohemian được biết đến là loài thích ăn các loại quả mọng mọc trên cây Rowan, đặc biệt là khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn và quả mọng bắt đầu lên men. Vào năm 2014, một số con chim này say đến mức chúng được đưa đến cơ sở điều trị và chăm sóc sức khỏe động vật ở Yukon, Canada để tỉnh táo. Đối với những con chim không thể phục hồi, có một lựa chọn khác - cai nghiện, trong Khu bảo tồn động vật hoang dã Yukon.

Những con ong 'DUIs'

DUI (Driving Under the Influence - lái xe khi say rượu) có lẽ là hành vi vi phạm lái xe nghiêm trọng nhất mà một người có thể mắc phải. Bây giờ hãy tưởng tượng một con ong bị say khi bay sẽ thế nào.

Người ta biết rằng ong say rượu do mật hoa lên men và khi say rượu bay rất nguy hiểm, thường gây ra tai nạn. Một số con ong thậm chí còn không thể tìm được đường về tổ. Nhưng những con quay trở lại tổ thì còn tệ hơn nhiều.

Khi một con ong say rượu trở về tổ, những con ong khác thường sẽ chặn nó vào tổ cho đến khi nó tỉnh rượu, đôi khi còn tấn công để giúp chúng đứng thẳng dậy. Và khi đã hạ cánh, chúng thường phải nằm yên cho đến khi có thể bay trở lại an toàn.

Những 'ma men' khỉ ở St. Kitts

Trên hòn đảo St. Kitts thuộc vùng Caribe, có một quần thể Khỉ Vervet xanh hoang dã nổi tiếng là những kẻ nghiện rượu!

Ngày xưa, chúng trộm và ăn mía lên men dùng để làm rượu rum, nhưng khi ngành công nghiệp rượu rum phát triển thì phương pháp trộm rượu của khỉ cũng phát triển. Hiện các bãi biển của St. Kitts thường có rất nhiều khách du lịch thư giãn và thưởng thức một ly cocktail. Tất nhiên khỉ vervet xanh cũng nổi tiếng là những tên trộm có tiếng của vùng.

Hầu hết những con khỉ ở đây đều uống xã giao và không bao giờ uống trước bữa trưa. Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy khỉ con uống nhiều hơn khỉ trưởng thành và tất cả những con khỉ đều thích cocktail trái cây hơn.

