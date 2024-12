Xpander hay BR-V: Chọn MPV quốc dân hay "ngôi sao mới" đầy hứa hẹn?

Phân khúc MPV tại Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người tiêu dùng nhờ tính đa dụng và khả năng vận hành vượt trội. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, Mitsubishi Xpander tiếp tục duy trì vị thế là mẫu xe MPV quốc dân với doanh số "khủng".

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Honda BR-V với những ưu điểm vượt trội về công nghệ và an toàn đang tạo ra một cuộc đua đầy hấp dẫn. Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc hai mẫu xe, cung cấp góc nhìn tinh tế để người tiêu dùng đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Mitsubishi Xpander: Thành công từ thực dụng tới hiện đại

Ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2018, Xpander đã nhanh chóng định hình lại phân khúc MPV nhờ thiết kế hiện đại và mức giá hợp lý. Với hơn 17.500 xe bán ra trong 11 tháng đầu năm 2024, Xpander không chỉ là "ông vua doanh số" mà còn là biểu tượng cho sự thực dụng và bền bỉ.

Thiết kế pha trộn giữa tinh tế và đa dụng: Mitsubishi Xpander sở hữu thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, nổi bật với lưới tản nhiệt hình chữ X và cụm đèn LED chữ T hiện đại. Ngoại hình của xe không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn được tối ưu cho khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình. Khoảng sáng gầm xe 225 mm – cao nhất phân khúc – là lợi thế lớn, giúp xe vượt qua các đoạn đường gồ ghề hay ngập nước một cách dễ dàng.

Nội thất của Xpander được thiết kế tập trung vào tính thực dụng. Không gian rộng rãi với 7 chỗ ngồi thoải mái, chất liệu bọc da trên bản cao cấp, và bảng điều khiển trung tâm trực quan mang lại trải nghiệm tiện nghi cho người dùng. Điểm cộng lớn là màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto – trang bị đáng giá trong tầm giá.

Vận hành tiết kiệm: Động cơ xăng 1.5L MIVEC của Xpander tuy không quá mạnh mẽ với 104 mã lực, nhưng bù lại, nó tối ưu cho sự ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao chỉ 7,1 lít/100 km (kết hợp) là con số lý tưởng cho các gia đình sử dụng xe hàng ngày.

Hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau được Mitsubishi tinh chỉnh, mang lại cảm giác lái chắc chắn ngay cả khi chở đầy tải. Tuy nhiên, khả năng cách âm của Xpander vẫn cần cải thiện, đặc biệt ở tốc độ cao.

Trang bị và giá trị: Xpander tập trung vào giá trị thực dụng hơn là trang bị an toàn cao cấp. Mẫu xe chỉ có 2 túi khí, dù được hỗ trợ cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và phanh ABS/EBD/BA. Giá bán từ 560 - 658 triệu đồng kèm nhiều ưu đãi như hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng camera 360 độ, khiến Xpander trở thành lựa chọn kinh tế trong phân khúc.

Honda BR-V: Tân binh nhiều tham vọng

Honda BR-V là mẫu xe MPV 7 chỗ được Honda định vị cạnh tranh trực tiếp với Xpander. Ra mắt tại Việt Nam vào năm 2023, BR-V tạo sự thu hút bởi thiết kế đậm chất SUV và có gói công nghệ an toàn Honda Sensing tiên tiến.

Thiết kế SUV hóa MPV: Ngoại hình của Honda BR-V mang đậm phong cách SUV với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED liền mạch, và các đường gân mạnh mẽ chạy dọc thân xe. Dù không sở hữu khoảng sáng gầm cao như Xpander (207 mm so với 225 mm), BR-V vẫn đủ linh hoạt để di chuyển trên các đoạn đường khó khăn.

Không gian nội thất của BR-V là một điểm nhấn lớn. Thiết kế kiểu "rạp chiếu phim" với hàng ghế sau cao hơn hàng trước giúp tối ưu tầm nhìn cho hành khách. Chất liệu bọc da và hệ thống điều hòa tự động một vùng trên bản cao cấp mang lại sự thoải mái vượt trội. Tuy nhiên, BR-V không có phiên bản điều hòa hai vùng như Xpander.

Vận hành hiệu suất cao: Honda BR-V sử dụng động cơ i-VTEC 1.5L, sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, nhỉnh hơn Xpander. Kết hợp cùng hộp số CVT, xe cho cảm giác lái mượt mà và phản hồi tốt hơn trên đường cao tốc.

Mức tiêu hao nhiên liệu của BR-V chỉ 6,4 lít/100 km (kết hợp), thấp hơn Xpander, giúp tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài. Tuy nhiên, hệ thống treo của BR-V thiên về sự êm ái hơn là tính cứng cáp khi tải nặng.

Điểm cộng về sự an toàn: Điểm vượt trội nhất của Honda BR-V chính là gói Honda Sensing – bộ công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc. Các tính năng như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh giảm thiểu va chạm, và cảnh báo chệch làn đường mang lại sự an tâm tuyệt đối. Bản cao cấp có tới 6 túi khí, vượt trội so với 2 túi khí của Xpander.

So sánh chi tiết về thông số

Thông Số Mitsubishi Xpander Honda BR-V Giá bán (triệu VND) 560 - 658 661 - 705 Động cơ Xăng 1.5L MIVEC (104 mã lực) Xăng 1.5L i-VTEC (119 mã lực) Mức tiêu hao nhiên liệu 7,1 lít/100 km 6,4 lít/100 km Hệ thống treo MacPherson trước, thanh xoắn sau MacPherson trước, giằng xoắn sau Khoảng sáng gầm (mm) 225 207 Trang bị an toàn 2 túi khí, HSA, ABS/EBD/BA 4-6 túi khí, Honda Sensing Tiện nghi nội thất Màn hình 9 inch, điều hòa tự động 2 vùng Màn hình 7 inch, điều hòa tự động 1 vùng Doanh số năm 2024 (xe) 17.509 3.216

Hãy chọn xe theo đúng nhu cầu

Mitsubishi Xpander và Honda BR-V đại diện cho hai hướng tiếp cận khác biệt trong phân khúc MPV, mang lại những giá trị riêng. Quyết định chọn xe không chỉ dừng lại ở thông số kỹ thuật, mà còn nằm ở cách mỗi mẫu xe đáp ứng phong cách sống và mục tiêu sử dụng.

Mitsubishi Xpander: Là lựa chọn thực dụng, giá trị kinh tế cao với thiết kế tiện nghi và chi phí sử dụng hợp lý. Xpander phù hợp với gia đình đông người, ưu tiên một phương tiện ổn định, tiết kiệm và dễ bảo trì.

Honda BR-V: Hướng tới những khách hàng tìm kiếm sự an toàn vượt trội, công nghệ tiên tiến và phong cách SUV cá tính. Đây là mẫu xe lý tưởng cho những người trẻ năng động, ưu tiên trải nghiệm lái xe cao cấp và tính bền vững lâu dài.

Tóm lại, nếu bạn ưu tiên kinh tế và hiệu quả, Xpander là lựa chọn đáng cân nhắc. Ngược lại, nếu an toàn và công nghệ là mối quan tâm hàng đầu, BR-V sẽ xứng đáng với khoản đầu tư của bạn. Chọn xe không chỉ là quyết định tài chính, mà còn là cách bạn định hình phong cách di chuyển trong cuộc sống.

Bạn sẽ chọn xe quốc dân Xpander hay "ngôi sao mới" BR-V?