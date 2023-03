Xe tải hạng nặng lớn nhất thế giới, động cơ 11.000 mã lực đốt 1.300 lít/100km

Được chế tạo ra với chi phí lên tới 6 triệu USD, chiếc siêu xe tải khổng lồ nặng tới 360 tấn này có sức mạnh gấp sáu lần một chiếc xe đua F1 đời mới nhất và có chiều dài hơn 20 mét. Được vận hành bởi hai động cơ diesel 16 xi lanh dung tích 65 lít, bốn thì, mỗi động cơ có công suất lên tới 2.300 mã lực và có khả năng sản xuất điện để cung cấp năng lượng cho bốn động cơ điện, giúp chiếc xe này có thể đạt tốc độ tối đa 64 km/h.

Ngoài ra sức kéo của chiếc xe tải hạng nặng này lên tới 18.626Nm, có thể chạy hơn 400km trong khi chất đầy tải mà không cần phải tiếp nhiên liệu. Bởi vì bên trong chiếc xe tải hạng nặng này đã có sẵn các thùng dầu diesel dự trữ với tổng thể tích 5.600 lít, giúp xe thoải mái vận hành trong suốt thời gian dài. Hệ thống làm mát trên xe có chứa tới 890 lít nước làm mát và mỗi động cơ sẽ chứa khoảng hơn 269 lít dầu.

Belaz 75710 với kích thước vô cùng lớn của mình sẽ có bán kính vòng quay lên tới 19,8 m. Chiều cao của siêu xe tải này khoảng 8,2m, có thể chạy ở tốc độ 40 km/h khi leo dốc 10%. Độ dốc tối đa mà chiếc xe này có thể vận hành tốt được là 18%.

Do có trọng lượng vô cùng lớn, cộng thêm việc di chuyển khối lượng tải trọng mang theo thì chiếc BelAZ 75710 sẽ vô cùng “ăn” nhiều nhiên liệu. Mức tiêu thụ dầu diesel hiện nay của chiếc siêu xe tải này ước tính là ở mức 1.300 lít/100km, thế nhưng người ta vẫn có thể chạy bằng một động cơ khi không tải để giúp chiếc xe khổng lồ này tiết kiệm nhiên liệu.

Sự ra đời của chiếc BelAZ 75710

Nhà sản xuất BelAZ đã tạo ra chiếc xe tải khổng lồ này với mục đích gia tăng hiệu quả vận chuyển trong quá trình khai thác mỏ đá. Bằng cách thiết kế một chiếc xe tải có tải trọng lớn hơn 25% so với các loại xe tải cỡ lớn thông thường, nhà sản xuất đã có thể giữ mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức tối thiểu, dẫn đến chi phí cho mỗi lần vận chuyển thấp hơn.

Leonid Trukhnov, Giám đốc thiết kế phương tiện khai thác của BelAZ cho biết: “Động lực chính giúp chúng tôi có thể sản xuất chiếc xe tải lớn nhất đó chính là có thể giúp mang lại công suất lớn nhất với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất. Để đạt được điều này là một thách thức kỹ thuật vô cùng khó nhằn, vì việc tăng tải trọng thường đòi hỏi phải tăng kích thước lốp xe tương ứng, và thường sẽ không bao giờ có bộ lốp nào đủ lớn để đáp ứng được. Giải pháp của nhà sản xuất BelAZ đó chính là thay đổi phân bổ trọng lượng cho chiếc BelAZ 75710.

Khoảng 70% trọng tải của xe tải hạng nặng thông thường sẽ nằm ở trục sau, do đó để tăng khả năng chuyên chở, trọng lượng này nên được phân bổ đều khắp hệ thống khung của xe. Để đạt được điều này, chiếc BelAZ 75710 có tới bốn lốp ở phía trước và phía sau, với hệ thống trục di động cho phép điều chỉnh dựa trên đặc điểm tải trọng.

Siêu xe tải to nhất thế giới được làm hoàn toàn bằng thép

Do yêu cầu vật lý khắc nghiệt của tải trọng lên tới 450 tấn, thép cường độ cao tiên tiến đã được lựa chọn để sản xuất bàn xoay, tạo thành một phần của hệ thống treo kết nối hệ khung và trục của chiếc BelAZ 75710.

Vladimir Zagorsky, Trưởng phòng Kỹ thuật Thiết kế Hệ thống treo của hãng BelAZ cho biết: “Chúng tôi thấy rằng thép cường độ cao là lựa chọn tốt nhất khi bắt đầu thảo luận về hệ thống treo di động. Thiết kế yêu cầu bốn lốp ở cả phía trước và phía sau, cùng với hệ dẫn động bốn bánh, đòi hỏi một giải pháp hệ thống treo mới.”

Thép được sử dụng trong hệ thống treo trục là loại thép Weldox 700F đặc biệt của SSAB, cho phép giảm độ dày khi thiết kế nhưng vẫn giữ được khả năng chịu tải trọng lớn. Weldox kết hợp độ bền cực cao với khả năng hàn gắn cao, nghĩa là các bộ phận của xe có thể được SSAB chế tạo sẵn ở Thụy Điển và sau đó được lắp ráp tại địa điểm của BelAZ ở Belarus.

Khung của chiếc BelAZ 75710 được hình thành từ cấu trúc hàn của Hardox 450 – một loại thép cường độ cao khác của SSAB – mang lại cho thân xe khả năng chống mài mòn cực cao, chống mỏi và hư hỏng do va chạm. Do đó mà chiếc siêu xe tải BelAZ 75710 chính là đại diện cho đỉnh cao của phương tiện chịu tải, có thể hoạt động trong một số điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trên thế giới, xuống tới -60°C. Ngoài ra nó cũng vượt trội so với các đối thủ về sức chịu tải.

Nhờ vào những thông số “khủng khiếp” đang sở hữu, siêu xe tải BelAZ 75710 đang giữ kỷ lục Guinness thế giới cho danh hiệu chiếc xe tải lớn nhất thế giới. Chiếc xe này được sản xuất vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm thành lập tập đoàn BelAZ của Belarus. Trong tương lai liệu rằng có chiếc siêu xe tải hạng nặng nào mạnh mẽ hơn chiếc BelAz 75710 này hay không, chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi.

