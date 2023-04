Xe “quốc dân” Toyota Vios bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi dây an toàn

Hãng xe Toyota Việt Nam kết hợp cùng Cục Đăng kiểm thực hiện chiến dịch triệu hồi 14 xe Toyota Vios và Yaris vì lỗi phụ tùng thay thế ở hệ thống đai an toàn xe. Cụ thể, nội dung triệu hồi​ xe lần này để kiểm tra/thay thế dây đai an toàn trước trên các xe Toyota Vios và Toyota Yaris đã lắp đặt hàng phụ tùng thay thế tại các Đại lí ủy quyền của TMV

Các xe bị triệu hồi thuộc loại: Vios, Yaris và có thời gian sản xuất từ: 29/6/2022 đến 31/10/2022 tại nhà máy Toyota Việt Nam (Vĩnh Phúc). Số lượng xe bị triệu hồi: 14 xe và thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: 0.7h/ xe. Thời gian triển khai đợt triệu hồi từ: 17/04/2023 - 17/04/2026. Các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).

Theo thông tin từ hãng, cụm dây đai an toàn phía trước bao gồm bộ thu dây đai với chức năng hạn chế lực bằng trục xoắn, giúp kiểm soát lực tác động lên khách hàng thông qua dây đai khi bộ thu dây đai này bị khóa do va chạm.

Những dây đai an toàn cần triệu hồi là hàng phụ tùng bán lẻ theo nhu cầu khách hàng , được lắp đặt bởi các đại lý ủy quyền của TMV (không phải phụ tùng nguyên bản theo xe ). Trên những xe được lắp dây đai an toàn này, trong điều kiện chức năng căng đai được kích hoạt, dây đai có thể kéo dài hơn so với thiết kế. Điều này có thể làm tăng dịch chuyển về phía trước của hành khách, tăng nguy cơ bị thương trong trường hợp va chạm đủ mạnh để kích hoạt chức năng hạn chế lực.

Trường hợp khách hàng muốn kiểm tra thông tin xe đang sở hữu có nằm trong danh sách ảnh hưởng của chương trình này không, khách hàng có thể liên hệ tới Toyota Việt Nam và các Đại lý Toyota trên toàn quốc để được hỗ trợ.

