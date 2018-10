Xe khách Hyundai New Country ra mắt phiên bản 2019 hoàn toàn mới

Thứ Ba, ngày 30/10/2018 12:00 PM (GMT+7)

New Country sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại mang tính thẩm mỹ cao, hiệu quả khí động học vượt trội

Hyundai Thành Công Xe Thương Mại (HTCV) vừa chính thức ra mắt xe chở khách New County hoàn toàn mới. New County mang lại một diện mạo mới, nổi bật so với các sản phẩm khác cùng phân khúc. Giá bán lẻ đề xuất cho Hyundai New County là 1.395.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).

New Country sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và khỏe khoắn mang tính thẩm mỹ cao, hiệu quả khí động học vượt trội. Phần đầu và đuôi xe được thiết kế hoàn toàn mới, không gian nội thất rộng rãi và thoải mái, trang bị nhiều tiện ích cho một hành trình dài. New County được trang bị khối động cơ D4GA, tiêu chuẩn Euro 4 mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả mang lại niềm cảm hứng mới cho một chiếc xe khách cao cấp, 29 chỗ.

Ngoại thất của New County được thiết kế hoàn toàn mới so với các phiên bản trước đó. Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao của New County lần lượt là: 7,620 x 2,090 x 2,855mm với chiều dài cơ sở 4,085mm.

Phần đầu xe được thiết kế mới mang lại sự khác biệt với lưới tản nhiệt mạ crom ấn tượng. Cụm đèn pha thiết kế mới theo ấn tượng cho vẻ hiện đại và khỏe khoắn. Phía dưới là cụm đèn sương mù kiểu mới mang lại hiệu quả chiếu sáng tối ưu và an toàn khi vận hành trong điều kiện thời tiết xấu.

Phần đuôi xe cũng được thiết kế hoàn toàn mới, ấn tượng với cụm đèn hậu sắp xếp theo chiều dọc vô cùng hiện đại và tinh tế. Chính giữa nổi bật logo HYUNDAI, ngay phía dưới có một đường viền mạ crom sáng bóng mang lại vẻ đẹp hiện đại và sang trọng cho chiếc xe.

Xe còn được trang bị đèn phanh trên cao mang lại sự an toàn tốt hơn khi vận hành. New County được trang bị kính liền hai bên, cùng với hệ thống đèn báo rẽ hai bên sườn giúp an toàn hơn. Cửa xe được mở rộng một góc 70 độ kết hợp với bậc lên xuống rất thuận tiện. New County được trang bị bộ la zăng kích thước 7.50R16 cân đối với tổng thể xe. Ngăn chứa đồ phía sau xe được thiết kế rộng rãi và thuận tiện xếp và dỡ đồ.

Về nội thất, New County vẫn giữ những nét đặc trưng của riêng mình. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế cong, ốp vân gỗ sang trọng và rất dễ dàng để thao tác. New County được trang bị điều hòa tiêu chuẩn, đầu CD, kết nối radio, AUX. Cụm đồng hồ trung tâm hiện đại và sắc nét. Vô lăng hai chấu đặc trưng của County kết hợp với ghế lái điều chỉnh theo vị trí ngồi mang lại tư thế ngồi thoải mái cho người lái.

Xe được trang bị hàng ghế 2x2, lối đi ở giữa rất thuận tiện cho hành khách lên xuống xe. New County được trang bị cửa lên xuống điều chỉnh điện, giá để đồ cho hành khách trên cao, quạt thông gió, cửa gió điều hòa và đèn đọc sách đến từng vị trí ngồi giúp cho hành khách trên xe cảm thấy thoái mái cho mọi hành trình.

Vận hành chính là điểm mạnh của các dòng xe khách Hyundai. New County được trang bị động cơ D4GA cho công suất 140 mã lực, momen xoắn cực đại 372 Nm tại 1.400 (vòng/phút), đạt tiêu chuẩn khí thải Euro IV và được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

New County sử dụng hệ thống treo nhíp lá, giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng giúp cho xe vận hành êm ái và ổn định ngay cả trên những cung được xấu. Khung gầm được làm bằng thép cao cấp, theo cấu trúc vòng xoay khép kín đảm bảo độ vững chắc, chống xoắn vặn và vận hành êm ái trên mọi địa hình.

New County được phân phối với 3 lựa chọn màu sắc: Trắng, Vàng và Nâu vàng với mức giá bán lẻ nguyến nghị là: 1,395,000,000 VNĐ (Đã bao gồm thuế VAT).

Hyundai County là thương hiệu xe khách cao cấp, 29 chỗ, đã khẳng định được vị thế tại Việt Nam. Với chất lượng vượt trội, vận hành linh hoạt, bền bỉ, Hyundai County luôn là người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng Việt Nam trên mọi cung đường.