VinFast bán 2.214 xe trong tháng 7/2020, Fadil tiếp tục dẫn đầu phân khúc

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

Với doanh số cộng dồn đạt 2.214 xe trên toàn quốc trong tháng 7 vừa qua, VinFast đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường sân nhà Việt Nam.

Trong tháng 7/2020, VinFast bán ra tổng cộng 2.214 xe ô tô trên toàn quốc. Trong đó, bao gồm 1.577 xe Fadil, 355 xe Lux A2.0 và 282 xe Lux SA2.0. Đây là kết quả bán hàng tốt nhất của hãng xe Việt kể từ trước tới nay, đưa cặp đôi Fadil và Lux SA2.0 dẫn đầu từng phân khúc tương ứng.

VinFast Fadil

Với 1.577 xe đến tay khách hàng trong tháng 7/2020, VinFast Fadil đã có tháng thứ 3 liên tiếp góp mặt vào danh sách 10 xe bán chạy nhất và dẫn đầu phân khúc xe hạng A tại thị trường Việt Nam. Vượt mặt các đối thủ Hyundai Grand i10 (1.286 xe), Kia Morning (581 xe), Toyota Wigo (267 xe) và Honda Brio (155 xe).

Việc bùng nổ doanh số của Fadil đến từ nhiều chính sách khuyến mãi của VinFast như: giảm giá 10% khi trả thẳng, trả góp không lãi trong 2 năm đầu, dùng voucher giảm giá để mua xe.

Bên cạnh đó, VinFast Fadil còn được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ phía Chính phủ, một lợi thế lớn so với 2 đối thủ Toyota Wigo và Honda Brio.

VinFast Fadil đang được bán ra với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp, với giá bán tương ứng là 425 triệu đồng, 459 triệu đồng và 499 triệu đồng.

VinFast Lux A2.0

Với 355 xe bán ra trong tháng 7/2020, VinFast Lux A2.0 xếp ở vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng D, sau quán quân Toyota Camry (448 xe). Mẫu sedan Việt vẫn xếp trên các đối thủ khác gồm: Mazda6 (156 xe), Kia Optima (81 xe), Honda Accord (28 xe).

Những chương trình ưu đãi, kích cầu mà VinFast triển khai cũng tác động không nhỏ tới doanh số bán xe của Lux A2.0. Khách hàng từng mua xe VinFast được tặng voucher 80 triệu đồng khi mua xe Lux A2.0. Đặc biệt là chính sách giảm 100% lệ phí trước bạ (50% đến do VinFast hỗ trợ và 50% do Chính phủ hỗ trợ), đây là một lợi thế rất lớn so với hai đối thủ Toyota Camry và Honda Accord vốn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

VinFast Lux A2.0 có 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp với giá bán lần lượt 1,179 tỷ đồng, 1,269 tỷ đồng và 1,419 tỷ đồng.

VinFast Lux SA2.0

Trong tháng 7, đã có tổng cộng 282 xe VinFast Lux SA2.0 đến tay khách hàng, vượt qua doanh số 154 xe của Ford Explorer.

Cũng tương tự như Lux A2.0 và Fadil, sức hấp dẫn của Lux SA2.0 cũng đến từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi của VinFast. Với voucher cho người từng mua xe VinFast, khách hàng mua Lux SA2.0 trả thẳng được giảm tới 300 triệu đồng và được miễn 100% lệ phí trước bạ.

VinFast Lux A2.0 được phân phối 3 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp với giá bán lần lượt 1,649 tỷ đồng, 1,739 tỷ đồng và 1,929 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/vinfast-ban-2214-xe-trong-thang-7-2020-fadil-tiep-tuc-dan-dau-phan-khuc-502020...Nguồn: http://danviet.vn/vinfast-ban-2214-xe-trong-thang-7-2020-fadil-tiep-tuc-dan-dau-phan-khuc-50202012818592313.htm