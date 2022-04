Vì sao thuế nhập khẩu ô tô giảm mạnh, ô tô sẽ ít bị va lật hơn?

(PLO)-Các hãng ô tô sẽ không cắt các tiêu chuẩn an toàn một khi thuế giảm.

Một nghiên cứu mới đây của Đại học RMIT cho thấy, hầu hết vụ tai nạn đều được đổ lỗi cho lái xe kém hoặc ẩu. Điều này đúng ở một chừng mực nào đó. Nhưng có một lý do khác gây nhiều bất ngờ đến từ thuế nhập khẩu ô tô.

Tiến sĩ Daniel Borer, Đại học RMIT Việt Nam cho biết, các dòng xe ô tô hiện đại không chỉ thân thiện hơn với môi trường mà còn chú trọng đến sự an toàn hơn.

Nhiều dòng xe được chào bán trên thị trường hiện nay có tích hợp hàng loạt công nghệ thông minh giúp tránh tai nạn, như phần mềm nhận dạng khuôn mặt để tránh ngủ gật, hệ thống giám sát áp suất lốp, cảnh báo va chạm phía trước hoặc cảnh báo đi chệch làn đường.

Nhưng những công nghệ thông minh này là vô nghĩa đối với những người không có đủ khả năng tài chính để trang bị chúng.

Vị chuyên gia đến từ Đại học RMIT đánh giá, mức thuế cao áp lên ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã và đang cản trở việc mua sắm những chiếc xe mới nhất và an toàn nhất trên thị trường. Khi mà người dân không thể mua những chiếc xe hiện đại do mức thuế cao, thì họ sẽ tiếp tục sử dụng những dòng xe cũ với các tính năng an toàn lỗi thời cho đến khi nào hỏng thì thôi. Đây là mối hiểm nguy cho mọi người tham gia giao thông. Ngay cả khi tài xế lái xe cẩn thận thế nào đi chăng nữa, chiếc xe vẫn có thể bị hỏng và gây ra tai nạn dẫn đến tử vong. Hầu hết người dân Việt Nam không đủ tiền mua ô tô sẽ dựa vào phương tiện di chuyển rẻ tiền hơn là xe máy. Thực tế này cũng không giúp ích được gì cho tình hình an toàn giao thông bởi xe máy vốn thiếu các công nghệ đảm bảo an toàn.

"Tuy nhiên, triển vọng phía trước đang sáng sủa hơn cho Việt Nam. Số người thiệt mạng do thuế nhập khẩu ô tô đã giảm nhiều trong vài năm qua.

Được thúc đẩy bởi hiệp định thương mại tự do với ASEAN, Chính phủ Việt Nam đã giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu từ các nước ASEAN.

Điều này đã khiến giảm dần nhu cầu nhập khẩu ô tô kém an toàn của Ấn Độ và Trung Quốc để chuyển sang nhập các dòng xe chất lượng hơn do các thương hiệu hàng đầu thế giới lắp ráp tại khu vực Đông Nam Á.

Mức thuế trung bình đối với ô tô nhập khẩu đã giảm từ 49% năm 2015 xuống 12% vào năm 2020", Tiến sĩ Daniel Borer nói.

Nghiên cứu của Đại học RMIT cũng chỉ ra, số lượng ca tử vong do tai nạn ô tô có thể giảm 7,5% nếu thuế nhập khẩu ô tô giảm 10%.

