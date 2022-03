Tuyến xe Buýt điện VinFast đầu tiên tại TP.HCM đi vào hoạt động

Thứ Tư, ngày 09/03/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hãng sản xuất xe Vinfast vừa đưa vào hoạt động xe buýt điện tại khu vực TP.HCM.

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus chính thức khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên tại TP.HCM. Và tuyến xe buýt điện đầu tiên có số hiệu D4 chính thức đi vào vận hành. Xe tiếp cận đến các địa bàn tập trung nhu cầu đi lại cao của người dân như các Công ty, nhà máy khu công nghệ cao, khu đô thị mới, trung tâm hành chính Thành phố Thủ Đức…

Cụ thể, lộ trình cụ thể của tuyến D4 bao gồm: Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Nguyễn Thái Bình - Ký Con - Võ Văn Kiệt - Hầm vượt sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Trần Quý Kiên - Bát Nàn - Trương Văn Bang - Phan Văn Đáng - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ Võ Chí Công - Lê Văn Việt - Nguyễn Văn Tăng - Nguyễn Xiển – KĐT Vinhomes Grand Park. Xe có tần suất hoạt động 20 phút/chuyến, dịch vụ xuyên suốt từ 5h đến 21h15 hàng ngày.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tuyến xe buýt điện đầu tiên với nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến, hệ thống vé điện tử văn minh hiện đại, dịch vụ chất lượng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân. Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông đồng thời góp phần thay đổi thói quen của người dân trong việc lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông xanh cũng là một mục tiêu quan trọng của Thành phố”.

Xe VinBus là mẫu xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái mang lại cho hành khách sự thoải mái, khắc phục hiện tượng say xe hay khó chịu trong suốt hành trình.

VinBus còn hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của VinFast hiện nay như: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...

Đặc biệt, khi mua vé trực tiếp trên xe buýt điện VinBus, người dân TP.HCM có thể lựa chọn sử dụng thẻ chip nội địa không tiếp xúc, đảm bảo an toàn trong mùa dịch từ các ngân hàng. Đây là giải pháp thanh toán được hãng phối hợp phát triển, nhằm mang tới những công nghệ và trải nghiệm tân tiến, tiện lợi nhất cho khách hàng cũng như xúc tiến phương thức thanh toán không tiền mặt. Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể sử dụng thẻ UniPass do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với công ty Zion phát hành để thanh toán trên xe.

VinBus áp dụng chính sách giá vé chung của các tuyến xe buýt thành phố, giá vé 3.000 đồng/lượt đối với học sinh, sinh viên và 7.000 đồng/lượt với nhóm khách còn lại. Vé tập bán trước có giá 157.500 đồng/tập 30 vé (do Trung tâm QLGTCC phát hành và bán tại Bến xe buýt Sài Gòn). VinBus miễn phí vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em cao 1,3m trở xuống và các đối tượng chính sách khác theo quy định của thành phố.

Nguồn: http://danviet.vn/tuyen-xe-buyt-dien-vinfast-dau-tien-tai-tphcm-di-vao-hoat-dong-502022931329121...Nguồn: http://danviet.vn/tuyen-xe-buyt-dien-vinfast-dau-tien-tai-tphcm-di-vao-hoat-dong-50202293132912167.htm