Triệu hồi 2695 xe Honda CR-V e:HEV RS tại Việt Nam

Theo thông báo, lần triệu hồi này liên quan đến việc rò rỉ xăng, mùi xăng của bơm nhiên liệu cao áp khi động cơ hoạt động trên dòng xe Honda CR-V e:HEV RS năm sản xuất 2023-2024 do HVN nhập khẩu và phân phối.

Thông tin các mẫu xe liên quan đến đợt triệu hồi này như sau:

TT Tên thương mại Xuất xứ Thời điểm sản xuất Số lượng 1 CR-V e:HEV RS Thái Lan 24/08/2023 – 11/09/2024 2.695

Tất cả chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà Phân phối Ôtô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN. Chủ xe nhận được thông báo nên mang xe đến các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra và thay thế phụ tùng khi phát hiện rò rỉ.

- Địa điểm thực hiện triệu hồi: Tất cả các Nhà Phân phối Ôtô của HVN trên toàn quốc.

- Phương thức triệu hồi: Kiểm tra khả năng rò rỉ xăng, mùi xăng của bơm nhiên liệu cao áp khi động cơ hoạt động. Trong trường hợp phát hiện rò rỉ tại bơm nhiên liệu cao áp sẽ tiến hành thay thế phụ tùng mới.

- Thời gian bắt đầu kiểm tra: 25/11/2024

- Thời gian kiểm tra: 0,5 giờ/xe.

Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra trên thị trường Việt Nam. Nhưng HVN khuyến cáo chủ xe Honda CR-V e:HEV RS trong diện triệu hồi nên nhanh chóng mang xe tới các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra sớm nhất. Chi phí cho việc kiểm tra hoặc trường hợp cần thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng sẽ do HVN chi trả.

Honda CR-V e:HEV RS được phân phối tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2023 có giá bán 1,259 tỷ đồng, nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước như các phiên bản máy xăng khác. Mẫu xe được trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp với hai môtơ điện cho công suất kết hợp tối đa là 204 mã lực, mô men xoắn cực đại 335 Nm. Môtơ điện được cấp nguồn bởi pin lithium-ion, xe sử dụng hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD.

