Ford Territory, Mazda CX-8, Honda CR-V: Ai giữ "ngôi vương" SUV tầm trung?

Thị trường SUV tầm trung Việt Nam năm 2024 chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa Ford Territory, Mazda CX-8, và Honda CR-V. Mỗi mẫu xe đều mang những đặc điểm riêng biệt về thiết kế, động cơ, công nghệ, và giá trị sử dụng, khiến khách hàng đứng trước bài toán khó khi chọn lựa. Dựa trên các thông số mới nhất, bài viết sẽ phân tích sâu sắc để giúp người dùng đưa ra quyết định hợp lý.

Ford Territory 2024: Công nghệ hiện đại trong tầm giá

Thông số kỹ thuật và động cơ: Ford Territory 2024 tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng EcoBoost 1.5L, công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm. Hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước giúp Territory vận hành mượt mà trong đô thị. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7.4L/100km là một điểm cộng đáng chú ý.

Thiết kế và trang bị nội thất: Ngoại thất Territory ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét, và mâm xe 19 inch. Nội thất được bố trí hiện đại với màn hình kép 12.3 inch, ghế bọc da cao cấp, và cửa sổ trời toàn cảnh. Mặc dù khoang hành khách không rộng rãi bằng các đối thủ, thiết kế thông minh giúp tối ưu hóa không gian.

Công nghệ và an toàn: Ford Territory sở hữu gói công nghệ Co-Pilot 360, gồm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, và camera 360 độ. Tuy nhiên, khả năng cách âm của xe chưa thực sự xuất sắc, khiến nó phù hợp hơn với người yêu thích công nghệ và di chuyển trong đô thị.

Mazda CX-8 2024: Mẫu xe hoàn hảo cho gia đình

Thông số kỹ thuật và động cơ: Mazda CX-8 2024 cung cấp hai tùy chọn động cơ gồm SkyActiv-G 2.5L: Công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm và SkyActiv-D 2.2L Diesel: Công suất 187 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm. Cả hai đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động AWD, mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà trên mọi địa hình.

Không gian và tiện nghi: CX-8 nổi bật với chiều dài cơ sở 2.930 mm, không gian rộng rãi cho 7 chỗ ngồi. Nội thất bọc da Nappa, hệ thống âm thanh Bose 10 loa và màn hình HUD là những trang bị đáng giá. Khoang hành lý rộng rãi và linh hoạt đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình.

Công nghệ và an toàn: Hệ thống i-Activsense bao gồm phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo chệch làn và ga tự động thích ứng, tạo nên một lá chắn an toàn đáng tin cậy. Tuy nhiên, động cơ diesel có thể gây ồn trong môi trường đô thị, làm giảm trải nghiệm lái.

Honda CR-V 2024: Sự lựa chọn bền bỉ và ổn định

Thông số kỹ thuật và động cơ: Honda CR-V 2024 được trang bị động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo, sản sinh công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Bên cạnh đó, phiên bản hybrid e với công suất 204 mã lực là điểm nhấn dành cho những khách hàng quan tâm đến môi trường.

Thiết kế và nội thất: CR-V có ngoại hình trung tính, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế thứ hai. Các tính năng tiện nghi bao gồm màn hình trung tâm 9 inch, sạc không dây, và hệ thống điều hòa tự động ba vùng.

Công nghệ an toàn Honda Sensing: Hệ thống Honda Sensing bao gồm phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, và hỗ trợ giữ làn đường. Đây là một trong những gói công nghệ an toàn toàn diện nhất phân khúc. Tuy nhiên, giá bán cao hơn đôi chút so với các đối thủ có thể khiến khách hàng cân nhắc.

So kè chi tiết để tìm ra mẫu xe được ưa chuộng nhất

Tiêu chí Ford Territory Mazda CX-8 Honda CR-V Động cơ 1.5L EcoBoost (160 mã lực) 2.5L SkyActiv-G (188 mã lực) / 2.2L Diesel (187 mã lực) 1.5L VTEC Turbo (190 mã lực) / Hybrid (204 mã lực) Mô-men xoắn 248 Nm 252 - 450 Nm 240 - 335 Nm Hệ dẫn động Cầu trước AWD tùy chọn AWD tùy chọn Kích thước (DxRxC) 4.630 x 1.935 x 1.706 mm 4.900 x 1.840 x 1.730 mm 4.703 x 1.866 x 1.680 mm Công nghệ an toàn Co-Pilot 360 i-Activsense Honda Sensing Tiện nghi nổi bật Màn hình kép, cửa sổ trời Da Nappa, âm thanh Bose Sạc không dây, hybrid Giá bán (VNĐ) 799 - 929 triệu 799 - 1.059 triệu 1.029 - 1.259 triệu Doanh số tháng 10 1.173 xe 2.008 xe 859 xe Lũy kế 10 tháng 6.257 xe 11.248 xe 4.987 xe

Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn ưu tiên nhờ vào giá bán hợp lý. Với doanh số 2.008 xe trong tháng 10 và 11.248 xe lũy kế tính đến nay, Mazda CX-5 khẳng định sự yêu thích từ khách hàng nhờ vào thiết kế sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ và hệ thống an toàn vượt trội. Mẫu xe này phù hợp với những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe đa dụng, đầy đủ tính năng nhưng vẫn đảm bảo mức giá hợp lý so với các đối thủ.

Ford Territory là lựa chọn giá trị tốt với các tính năng công nghệ vượt trội. Doanh số tháng 10 của Territory đạt 1.173 xe, tăng mạnh 42,7% so với tháng trước, cho thấy sức hút mạnh mẽ của mẫu xe này, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ tiên tiến và phong cách thể thao. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đề cao công nghệ, sự hiện đại nhưng không quá chú trọng vào các yếu tố truyền thống như độ bền bỉ hay khả năng vận hành mượt mà.

Honda CR-V, dù có mức giá từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng, là một trong những mẫu SUV tầm trung có mức giá cao nhất trong phân khúc. Doanh số tháng 10 đạt 859 xe, cho thấy sự giảm sút nhẹ so với trước. Tuy nhiên, CR-V vẫn là một sự lựa chọn bền bỉ và đáng tin cậy, đặc biệt là với những ai tìm kiếm sự ổn định lâu dài, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt và các tính năng an toàn cao cấp.

Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng, với Mazda CX-5 nổi bật về sự cân bằng giữa giá bán và tính năng, Ford Territory thu hút với công nghệ hiện đại và thiết kế trẻ trung, trong khi Honda CR-V tiếp tục giữ vững thương hiệu bền bỉ nhưng cần cải thiện để duy trì vị thế cạnh tranh. Mỗi người tiêu dùng cần dựa trên nhu cầu cụ thể của mình để lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất.

Mẫu xe nào giữ "ngôi vương" SUV tầm trung ở Việt Nam? Ford Territory 2024 Mazda CX-8 2024 Honda CR-V 2024 BÌNH CHỌN Xem kết quả Chia sẻ

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]